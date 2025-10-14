Abertura de empresas

A abertura de novas empresas pode garantir um fortalecimento importante na economia de cada cidade.

Elas vão gerar empregos, arrecadação e movimentar a economia.

Só para se ter uma ideia, em setembro, o Estado de São Paulo registrou 36.786 novas empresas constituídas, marca que representa o melhor desempenho para o mês em toda a série histórica da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e responsável pelos registros mercantis paulistas.

O Brasil tem 6,4 milhões de estabelecimentos, dentre os quais 99% são micro e pequenas empresas. As MPEs respondem por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado (16,1 milhões). Elas são classificadas de acordo com o número de empregados e com o faturamento bruto anual. Somente MEIs, até março de 2019, eram mais de oito milhões de microempreendedores individuais registrados no Brasil.

De acordo com o governo estadual, o desempenho de setembro representa o terceiro melhor mês de 2025, ficando atrás apenas de fevereiro, quando foram constituídos 37.521 novos negócios, e de julho, com 36.802 constituições. Em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram abertas 32.943 empresas, houve crescimento de 11,6%.

O saldo líquido, diferença entre empresas abertas e encerradas, também foi expressivo. Em setembro, São Paulo registrou 22.004 novos empreendimentos líquidos, o segundo melhor resultado do ano, atrás apenas de fevereiro, que alcançou 25.958.

Os números são importantes porque demonstram o ambiente favorável ao empreendedorismo no Estado.

A cada mês, milhares de pessoas têm buscado na formalização a oportunidade de transformar ideias em negócios, movimentando a economia e gerando emprego e renda. Esse resultado demonstra a confiança dos empreendedores na economia e a força empreendedora do nosso Estado.

