Tudo indica que a novela da abertura do Hospital das Clínicas em Suzano finalmente chegará ao fim.

Depois de muita reivindicação da população, do prefeito de Suzano e deputados estaduais e federais da região, o Pronto-Socorro do HC deve finalmente abrir para atender a população.

A reportagem está na edição deste sábado do Diário de Suzano. A informação foi confirmada pelo presidente da Assembleia Legislativa (Alesp) e deputado estadual, André do Prado, durante evento com o secretário de Segurança do Estado em Mogi das Cruzes.

Segundo o deputado a abertura deve ocorrer em até 20 dias. Falta, segundo explicou, finalizar algumas reformas e questões administrativas.

A OSS Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) venceu para assumir a administração do hospital. A SPDM é a mesma que atende o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

O DS já chegou a realizar uma campanha, em 2020, ao colocar um “selo” na capa, após o ex-governador João Doria anunciar que o hospital iria abrir.

O selo fez contagem regressiva de dias, até a data prometida para abertura. O dia chegou, mas o HC não abriu as portas.

Desde então a promessa era repetida.

Quando a OSS foi escolhida, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, comemorou ao dizer que era mais um passo para a concretização dessa demanda da cidade.

“Essa é uma grande notícia para nós. Há muito esperávamos por essa confirmação, o que mostra que estamos cada vez mais próximos da abertura de um hospital que será um marco da saúde não só para Suzano, mas para toda a nossa região”, afirmou o chefe do poder Executivo suzanense em maio deste ano.

A abertura do HC em Suzano vai beneficiar muito a vida dos suzanenses, que são carentes de equipamentos de saúde, uma vez que possuem hoje apenas a Santa Casa de Misericórdia, os postos de saúde e mais recentemente a UPA 24h no Jardim Revista. Mas a abertura do HC também vai ajudar o Alto Tietê como um todo.

Hoje, apenas Mogi das Cruzes, onde a maioria dos hospitais estão, e em Ferraz, com o regional, atendem a população do Alto Tietê.

O HC vai receber pacientes de cidades vizinhas a Suzano, e vai ser mais um equipamento para a cidade.

O DS vai acompanhar nos próximos dias se o hospital realmente será aberto para atendimento de Pronto-Socorro.