Abrigo de ônibus

A implantação e reforma dos abrigos de ônibus, em Suzano, vez outra, é uma reivindicação dos passageiros do transporte público.

Recentemente a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana anunciou que realiza melhorias nos abrigos de ônibus de Suzano para aprimorar o aspecto e a estrutura dos pontos de espera pelo transporte público.

O DS trouxe reportagem sobre o assunto na semana passada.

Especialistas afirmam que os abrigos de ônibus dentro do contexto urbano possuem características de embarque e desembarque auxiliando em toda mobilidade do transporte coletivo, deve assegurar aos seus usuários proteção contra intempéries, fornecendo conforto e informações referentes ao sistema de transporte.

Em Suzano, após garantir a revitalização de 18 abrigos nos primeiros cinco meses do ano, teve início neste mês o serviço de adesivagem em 32 locais. A ação já contemplou nove paradas e chegará a outras 23 ao longo do semestre.

A mudança no aspecto de alguns abrigos, que contêm informações sobre linhas e locais de referência da região, pode ser notada em quatro paradas, sendo três no centro e um no centro expandido (Centro Cultural, Suzano Shopping, João Pessoa e Casa Branca); três na região norte (ESF Jardim Revista, Padre Cícero e Trevo Dona Benta); e dois na região sul (Ipelândia e Kioshe Segawa).

Já com relação aos serviços de revitalização, foram contemplados oito abrigos instalados na região central que abrangem a rua Benjamin Constant; rua Sete de Setembro (dois pontos); estrada dos Fernandes, tanto no Parque Residencial Casa Branca como no Parque Santa Rosa; rua Doutor Felício de Camargo; rua Tereza Haguihara Cardoso; no Jardim Casa Branca; avenida Major Pinheiro Fróes, na Vila Maria de Maggi.

Na região norte, seis abrigos passaram por reformas neste primeiro semestre. As unidades ficam localizadas na estrada Portão do Honda (dois pontos), no Jardim Varan; na avenida Francisco Marengo, no Jardim Revista e no Jardim Dona Benta; na avenida Jaguari, na Cidade Boa Vista; e na avenida vereador João Batista Fitipaldi, na Vila Maluf;

Diferentemente dos pontos de ônibus, que podem ser indicados apenas por uma sinalização vertical, os abrigos de ônibus oferecem uma estrutura de proteção e conforto ao passageiro enquanto ele espera o transporte.