Acessibilidade nas escolas estaduais

A educação é uma das mais importantes ferramentas para o desenvolvimento da sociedade e para o crescimento pessoal. Porém, a acessibilidade nas escolas não é uma realidade para todos os alunos que precisam dela.

Muitos estudantes ainda enfrentam barreiras no acesso à escola e ao aprendizado, especialmente as pessoas com deficiência. Por isso, a acessibilidade nas escolas é um aspecto crítico para garantir que todos tenham oportunidades iguais de desenvolvimento.

Nesta semana, o Governo de São Paulo concluiu, por meio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), entre janeiro e agosto, 26 reformas para acessibilidade nas escolas da rede estadual de ensino. No total, foram investidos R$ 62,7 milhões nas reformas entregues, valor 85% maior que o investido durante todo o ano de 2022.

Atualmente, estão em execução outras 58 reformas nas unidades escolares, com um aporte de R$ 138,8 milhões. Na Educação, as obras são contratadas e acompanhadas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

O investimento em escolas acessíveis tem de ser prioridade. A infraestrutura escolar com acessibilidade é fundamental para promover a inclusão, o respeito à diversidade e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Além disso, a acessibilidade contribui para o aprendizado eficaz de todos os alunos e facilita a participação plena na comunidade escolar.

Para apoiar alunos com deficiência e mobilidade reduzida, a Seduc-SP entregou neste ano 295 ônibus escolares a prefeituras, com investimento total de R$ 79,6 milhões. Todos os veículos são equipados com dispositivos para garantir a acessibilidade. No ano passado, no mesmo período, foram 226 veículos e R$ 59,7 milhões.

Todos os projetos das novas unidades do Programa Creche Escola, assim como as novas escolas estaduais, são 100% acessíveis.

Em 2023, a Seduc-SP entregou 24 unidades do Creche Escola. Foram geradas 3.000 novas vagas e investidos R$ 43,8 milhões. No ano passado, foram entregues 19 creches entre janeiro e agosto.

Mais de 30 escolas estão em construção no estado, com aporte de R$ 265,2 milhões. Em 2022, eram 12 escolas em construção.

É importante que os investimentos sejam reforçados para garantir o acesso dos estudantes ao ensino público.