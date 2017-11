Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia, de edificações, espaços mobiliários, vias públicas, equipamentos urbanos e transporte coletivo.

Segundo especialistas, acessibilidade significa não apenas permitir que pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras.

Na edição de domingo, o DS trouxe informação mostrando que a acessibilidade e mobilidade urbana para deficientes é um desafio para as gestões públicas das cidades do Alto Tietê. Em Suzano, essa realidade não é diferente. A falta de acessibilidade atrapalha o direto de ir e vir dos suzanenses que possuem algum tipo de limitação seja ela motora, visual ou auditiva. O Movimento pelos Direitos do Deficiente Físico (MDDF) cobra melhorias.

A Secretaria de Planejamento Urbano e com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana informou, que o Plano Diretor (2018-2027) prevê, e leva em consideração, a prerrogativa de transformar o município de Suzano em uma cidade acessível e inclusiva para pessoas com deficiências (PCD's).

Está incluída, por exemplo, a determinação de que todos os prédios públicos construídos a partir de agora estejam de acordo com a norma ABNT-NBR 9050 (que trata da acessibilidade a prédios públicos), bem como a discussão do Plano de Mobilidade Urbana.

Além do Plano Diretor, a acessibilidade faz parte das diretrizes nas áreas da Educação, Saúde, Mobilidade, Cultura e nos prédios públicos. A interface entre as entidades sociais e o Poder Público é realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), além de diversas entidades sociais atendidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

A acessibilidade consiste no direito de garantir a toda e qualquer pessoa com necessidade especial ou mobilidade reduzida, de transitar por espaços públicos e ou privados, sem que seja encontrada barreiras arquitetônicas que impossibilitem o convívio ou transito social em áreas de acesso, circulação ou permanência.

Essas barreiras impeditivas de acesso, geram mais do que só um impedimento físico, elas impedem o usufruto por direito dos espaços físicos, propiciam acidentes e causam constrangimento.

A acessibilidade tem que ser expandida para vários campos da sociedade garantindo que pessoas deficientes tenham acesso a várias formas de serviços, melhorando sua qualidade de vida e integração, a acessibilidade é uma ideia que deve ser expandida, sigamos essa ideia.