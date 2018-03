Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia, de edificações, espaços mobiliários, vias públicas, equipamentos urbanos e transporte coletivo. Acessibilidade significa não apenas permitir que pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação. Mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras.

Na semana passada, a Câmara de Suzano aprovou requerimentos que tratam sobre a implantação de medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

Foi solicitada a implantação de piso tátil sensível e de placas de identificação e informações em braile em calçadas, parques, praças, terminais municipais e em outras áreas de circulação de pessoas na cidade.

Nos documentos, que foram aprovados por unanimidade dos presentes, a principal justificativa é de que a intenção é garantir a segurança dos deficientes visuais, que atualmente “encontram grande dificuldade de locomoção” em Suzano.

Especialistas afirmam que a acessibilidade deve ser levada a todos os cidadãos brasileiros, independente de sua estatura, idade ou tipo de deficiência, de forma adequada, segura e autônoma. O governo federal tem tentado garantir projetos para difundir e aplicar a acessibilidade plena em vias, espaços públicos, mobiliário urbano, na construção, ampliação e reforma de edifícios, nos meios de transporte e de comunicação. Mas, infelizmente, o Brasil ainda dispõe atualmente de avançada legislação a respeito do tema.

A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social; constituindo um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Por isso, deve estar presente nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação e comunicação, inclusive nos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na cidade como no campo.

Por tudo isso, é importante que a construção de novos projetos nessa área venham garantir uma vida melhor para todas as pessoas com deficiência.