Medidas adotadas no trânsito buscam reduzir o número de acidentes e mortes nas rodovias paulistas.

Esta semana, novos dados mostram que no mês de maio, o Estado de São Paulo registrou redução no número de fatalidades causadas por acidentes de trânsito.

Segundo levantamento feito pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, programa do Governo de São Paulo que visa reduzir pela metade o número de óbitos no Estado, foram registrados 445 óbitos neste mês, índice 14,1 % menor na comparação com o mesmo período do ano passado (518). No acumulado do ano, a redução é de 7,9%, com 2.087 fatalidades em 2018 contra 2.267 no ano passado.

Segundo os dados registrados pelo Infosiga SP os primeiros cinco meses deste ano, 1.157 pessoas foram vítimas de acidentes de trânsito entre 18h e 06h, o que equivale a 55% do total (2.087). Colisões entre veículos correspondem a 37,5% dos acidentes, enquanto os atropelamentos somam 28,7%. Choque contra objetos fixos equivalem a 15,1% dos casos e outros tipos de acidente somam 12,3%.

Em maio, motociclistas lideram as estatísticas no estado e correspondem a 35,2% das vítimas (157 fatalidades), seguido por pedestres (27,6%), ocupantes de automóveis (22,9%) e ciclistas (9,6%). A maior parte dos acidentes está concentrada nas noites e madrugadas (54,3%) e nos finais de semana (37,8%). Jovens com idade entre 18 e 29 anos correspondem a 28,3% das vítimas (126 ocorrências), e os homens representam 82,3% dos casos.

Não há dúvida de que as ações promovidas pelo Movimento Paulista, em parceria com municípios, iniciativa privada e departamentos do Governo de São Paulo, buscam conscientizar este público.

Um exemplo foi a realização, no mês de maio, da segunda edição do projeto para motociclistas, que une educação e fiscalização, e tem como objetivo mobilizar os municípios a difundir junto a esse público a pilotagem defensiva e segura e o espírito de cidadania.

O DS divulgou esta semana os dados da região. Em maio foram 15 mortes nas ruas e rodovias do Alto Tietê. No acumulado do ano, de janeiro ao mês passado, foram 70. A maioria ocorre na sexta-feira e finais de semana.

Os números de maio deste ano são praticamente os mesmos se comparados com o mesmo mês de 2016 e 2017 com 17 e 15 mortes, respectivamente. Em relação a 2015, houve uma queda de 15%.

Há três anos, a taxa era de 20 mortes, sendo o pior índice para o mês de maio já registrado pelo estudo. É importante que medidas continuem sendo tomadas para que assim os acidentes continuem em redução.