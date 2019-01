Ações de governo

O Alto Tietê vive um momento de expectativa com as duas posses de Jair Bolsonaro (PSL) na Presidência e João Doria (PSDB) no Governo do Estado.

Há demandas importantes a serem cobradas nas duas esferas de governo.

Em praticamente todas as áreas.

Na Saúde, uma grande preocupação, em Suzano, por exemplo, é com o futuro do atendimento nos dois hospitais novos da cidade: o HC (Hospital das Clínicas), cuja principal reivindicação é para que seja de portas abertas, e também o Regional/Federal, cuja reivindicação é de ajuda federal para que a unidade seja mantida com bom atendimento.

Neste último caso, a Prefeitura de Suzano vem se dispondo na retomada da obra, de extrema importância para o atendimento aos suzanenses e também dos moradores de outras regiões.

A unidade, como o nome já diz é “federal”, e, nesse caso, precisa de recursos da União para atender de forma eficaz.

Há outros projetos federais no Alto Tietê, como os prédios do Programa Minha Casa, Minha Vida e os investimentos no Bolsa Família, que atendem milhares de pessoas carentes na região.

É preciso, acima de tudo, “olhar” para os trabalhos, projetos, propostas e ações efetivas dos dois novos administradores (federal e estadual) para que a região seja beneficiada e não prejudicada.

No caso do governador João Doria (PSDB), as expectativas são grandes.

Os projetos a serem desenvolvidos no Alto Tietê são muitos. Os recursos do Orçamento Estadual têm de ser aplicados também no Alto Tietê, principalmente em áreas essenciais, como Saúde e Educação.

Mas, ainda existem demandas importantes, como é o caso da área de Segurança Pública, cuja promessa é melhorar o trabalho das polícias Civil e Militar, contribuir com a instalação de equipamentos de segurança e, quem sabe, garantir uma unidade do Batalhão de Ações Especiais (Baep).

O trabalho vai ser grande, mas será importante que a nova administração do governo do Estado consiga garantir recursos importantes e ações eficazes para os municípios, que também vêm assumindo e se responsabilizando por muitas ações que seriam do Estado.

O ano de 2019 começou com expectativas, de melhora na vida do brasileiro, paulista e cidadão do Alto Tietê.

É preciso ficar atentos aos anúncios e futuros projetos que devem ser anunciados e lançado neste início de ano.

Os prefeitos das cidades da região, por outro lado, vão ter missão importante de cobrar, exigir e até contribuir, por meio de parcerias, para que projetos saiam do papel iniciando um novo ciclo de desenvolvimento.