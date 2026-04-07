A Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria de Governo apoiam duas novas ações especiais do Procon para levar atendimento à população. O DS trouxe informações sobre as iniciativas. O trabalho mostra a importância do Procon.

Em todo o País, o Procon Municipal é fundamental para descentralizar a defesa do consumidor, aproximando o órgão dos cidadãos, fiscalizando comércios locais e agilizando a resolução de conflitos (como cobranças indevidas e produtos defeituosos) de forma extrajudicial. Ele equilibra relações de consumo, educa consumidores e fornecedores, e fortalece o desenvolvimento econômico local.

Em Suzano, os eventos ocorreram em março.

O primeiro encontro foi interno e virtual, por meio do Núcleo de Acolhimento aos Servidores (NAS), da Secretaria de Administração, e ocorreu como parte do projeto “Amigo, Estou Aqui - Preparação para a Aposentadoria”. A intenção era ajudar os servidores próximos a se aposentar na preparação para evitar golpes. Para isso, o órgão de defesa ao consumidor ofereceu informações e orientações, além de responder dúvidas durante a reunião. Outro evento envolveu o Procon Móvel, ocorreu na sede da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), localizada na rua Jorge Marcos de Oliveira, 21, no Parque Buenos Aires, em Palmeiras. A atividade teve apoio da Secretaria de Governo e integrou a programação do Mês da Mulher Suzanense, com o objetivo de ampliar o acesso da população da região aos serviços de orientação e defesa do consumidor, além de apoio social.

Durante a ação, a equipe do Procon Suzano prestou atendimento direto aos moradores e encerrou o dia com 12 reclamações formalizadas e cerca de 45 orientações, esclarecimentos e encaminhamentos. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher acompanhou o Procon para disponibilizar informações sobre canais de acolhimento, orientação e proteção voltados para o combate à violência doméstica. A proposta que uniu os órgãos foi a de ampliar a divulgação dos serviços no município.