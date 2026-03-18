Ações para celebrar os 77 anos

Os preparativos para o aniversário de Suzano seguem em ritmo acelerado com uma vasta programação.

Na segunda-feira (16) a programação foi anunciada em entrevista coletiva à imprensa.

O calendário contará com 44 atividades organizadas por diferentes secretarias municipais, incluindo oito lançamentos de programas e projetos, cinco inaugurações, 14 atividades culturais, 12 ações de governo e cinco lançamentos de obras, reunindo eventos culturais, esportivos, ações sociais e iniciativas voltadas ao desenvolvimento da cidade.

Dentro do calendário oficial, a cidade contará com cinco importantes inaugurações. O prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen está previsto para 2 de abril (quinta-feira), dia do aniversário de Suzano, enquanto as entregas da segunda unidade da Casa de Cultura de Palmeiras, da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Colégio, da ampliação da Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda, no Jardim Quaresmeira, e do Corredor Ecológico do Jardim Revista deverão ocorrer até 30 de abril.

A prefeitura também fará o anúncio de cinco novas obras, como a criação de duas novas praças — uma na Vila Fátima e outra no bairro Cidade Miguel Badra —, a construção de uma creche na Vila Urupês, a reforma do Teatro Municipal Dr. Armando de Ré e a pavimentação no Parque Heroísmo, em Palmeiras.

Para além das obras, o cronograma comemorativo inclui 12 ações de governo, com a apresentação do programa “Bairros + Completos”, promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no dia 1º de abril, além de eventos temáticos de identificação territorial ao longo do mês. Também estão previstas atividades do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), com o lançamento de novos cursos (em 06/04); do Fundo Social de Solidariedade, com o lançamento da Campanha do Agasalho (27/04); e do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, que contará com a tradicional “Tarde das Delícias” (10/04) e com um evento de aniversário do espaço (27/04).

O DS mostrou na edição desta quarta-feira (17), os detalhes da programação de obras e eventos.

Só para se ter uma ideia, no âmbito cultural, a cidade receberá 14 atividades ao longo dos 30 dias do mês, com ações no Parque Max Feffer, no Casarão da Memória e nos centros culturais, além de exposições itinerantes, contemplando, inclusive, o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e a Praça dos Expedicionários.

Ao longo do mês, a programação será acompanhada de perto pelo DS neste abril especial que marca o aniversário da cidade.

No dia em que Suzano completa 77 anos de emancipação político-administrativa, a prefeitura preparou importantes celebrações e vai aguardar a participação importante do público da cidade nos eventos.