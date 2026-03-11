Ações voltadas ao bem-estar

As ações de proteção à vida da mulher estão, cada vez mais, reforçadas nas cidades do País. Mesmo assim, há números preocupantes no Brasil sobre o a violência contra elas.

Em Suzano, existe uma importante rede integrada de políticas públicas voltadas ao bem-estar, à autonomia e à segurança das mulheres.

De acordo com a Prefeitura, essa estrutura, que envolve saúde, assistência social, segurança pública e participação social, tem crescido nos últimos anos e garantido atendimento especializado e acompanhamento contínuo.

Um dos principais eixos dessa atuação é a Patrulha Maria da Penha, vinculada à Guarda Civil Municipal (GCM). O programa, além de realizar o atendimento diário às demandas que atendem ao público feminino, promove ainda o acompanhamento de mulheres com medidas protetivas de urgência, articulando visitas periódicas, fiscalização do cumprimento das determinações judiciais e atendimento rápido em situações de risco.

A iniciativa atua de forma preventiva e repressiva, oferecendo mais segurança às vítimas de violência doméstica. O sucesso desta atuação se deve, além das rondas, à disponibilização de um aplicativo de proteção às mulheres utilizado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã para acompanhamento daquelas que têm medida protetiva emitida pela Justiça.

Na área da saúde, a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, que fica no Parque Santa Rosa, concentra atendimentos especializados ao público feminino feitos via regulação de vagas, com consultas ginecológicas, exames, pré-natal e serviços voltados à saúde integral da mulher.

Outro instrumento importante é a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RapsVDS), que articula diferentes setores da administração municipal.

Suzano também mantém serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência, oferecendo suporte psicológico e social em ambiente protegido.

No âmbito institucional, o Departamento da Mulher, também no subsolo do Paço Municipal, atua na formulação e execução de políticas públicas, promovendo ações educativas, campanhas de conscientização e apoio direto às vítimas.

Na esfera da segurança pública estadual, a cidade conta ainda com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), especializada no atendimento de ocorrências de violência contra a mulher, além da Sala Rosa - espaço destinado ao acolhimento humanizado das vítimas, com escuta reservada e atendimento especializado.