Acompanhamento ao servidor

Os servidores públicos desempenham um papel crucial na sociedade, pois têm a missão de garantir a execução das políticas públicas e a prestação de serviços essenciais à população, como saúde, educação, segurança e infraestrutura.

A principal função do funcionalismo público é servir à comunidade, segundo especialistas. Para isso, cada servidor deve ter um compromisso com a ética e a transparência, agindo de acordo com os princípios da administração pública.

Cidades, como Suzano, fazem um acompanhamento importante do funcionalismo.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Administração apresentou as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) - um órgão importante de atendimento - durante audiência pública realizada pela Câmara de Suzano.

A chefe da pasta, Cintia Lira, e a diretora do setor, Renata Pires, destacaram o impacto positivo das iniciativas destinadas ao acolhimento e ao bem-estar dos funcionários da prefeitura, que já garantiram 2,8 mil atendimentos neste ano.

A apresentação detalhou as ações que foram realizadas pelo NAS especificamente em 2023 e os números dos outros projetos e programas que já vinham sendo implementados desde 2019, quando o setor foi criado.

Em setembro foi organizada a atividade “O ambiente de trabalho e o suicídio”, em referência ao Setembro Amarelo, com a proposta de refletir sobre a importância da rede de apoio no ambiente de trabalho, na prevenção e na posvenção ao suicídio. E para concluir, no mês de outubro, foi realizada a “Semana do Servidor”, para celebrar o Dia do Servidor (28/10). Foram promovidas aulas de dança de salão, forró e passinho, além do 1º Sarau dos Servidores, com exposição de artes e apresentações artísticas, e também homenagem musical para os servidores.

Os servidores são desafiados frequentemente a enfrentar questões emergentes – como mudanças climáticas, desigualdade econômica e avanços tecnológicos – e é por isso que a valorização destes profissionais é essencial para que ele exerça suas funções de forma plena e eficiente.