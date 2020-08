Acúmulo de cartas

Nesse momento de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, os Correios buscam cumprir a missão que lhe é dada: conectar pessoas. Mas atualmente, essa conexão não se dá somente através das entrega de encomendas, mas também de insumos, medicamentos, dentre outras atividades relevantes em momentos como este. Os Correios ainda são os únicos no segmento que chega a todos os municípios desse imenso País.

Os Correios sempre foram um serviço fundamental na vida em sociedade, visto que a comunicação é uma necessidade básica em qualquer civilização, mesmo que em longas distâncias.

Com o processo de globalização e inovações tecnológicas, talvez este serviço tenha perdido um pouco de sua força como meio de comunicação, já que serviços como o e-mail e aplicativos de mensagens instantâneas acabaram se tornando as opções preferenciais.

Ainda assim, a internet impulsionou outra atribuição do correio, que é a entrega de correspondências, estimulada pelo comércio online. Não importa quanto tempo passe, o serviço de correio continua sendo importante.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que os trabalhadores dos Correios entraram em greve.

São funcionários que realizam um trabalho extremamente importante em Suzano e no País.

Só para se ter uma ideia, cerca de 300 mil cartas simples e 50 mil encomendas e Sedex devem ficar “travadas” diariamente com a greve dos funcionários dos Correios no Alto Tietê, iniciada ontem.

A estimativa do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Correios e Telégrafos (Sintect) é de adesão de 80% dos 600 funcionários da região.

A paralisação já havia sido antecipada pelo diretor de base do Sintect na região, Milton de Jesus Miguel, no último dia 3 e deve seguir, pelo menos, até o próximo sábado (22), quando será realizada uma nova assembleia com os colaboradores.

Os funcionários reclamam de cortes de benefícios, como tickets de alimentação e refeição, adicional de risco e ajuda de custo para profissionais que têm filhos com deficiência.

É importante que os investimentos nos Correios sejam mantidos para garantir esse importante trabalho no País.

Além disso, houve redução no tempo de dissídio coletivo, que antes era válido por dois anos e agora caiu para um. Uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos Correios permitiu que a alteração fosse feita. Assim, o acordo, que antes iria até 2021, venceu no último dia 31.

É importante que a empresa e seus trabalhadores entrem em acordo para que não haja prejuízos para quem utiliza esse importante serviço.