Adoção de animais: um gesto de amor

No fechamento de mais um ano, o município de Suzano e tantas outras comunidades celebram conquistas simples, porém profundas, para vidas que antes eram marcadas pela vulnerabilidade. Entre essas conquistas está o projeto de adoção responsável Baby, me Leva!, iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que promove encontros periódicos para conectar cães e gatos que aguardam um lar com famílias interessadas em acolhê-los. Desde sua criação em 2021, o programa já proporcionou que mais de dois mil animais encontrassem um lar definitivo — um número que traduz, em gestos concretos, o valor da adoção responsável e consciente.

Este editorial parte de uma convicção simples: a adoção de animais não é apenas um ato de generosidade individual, mas uma expressão de compromisso social e de humanização das relações entre pessoas e pets. Em um contexto onde milhões de animais ainda vivem em situação de abandono ou sob cuidados precários, iniciativas que promovem a adoção responsável cumprem um papel duplo: salvam vidas e educam para a responsabilidade, valores que deveriam permear todas as discussões sobre bem-estar animal.

Adotar um animal é assumir um compromisso que ultrapassa o afeto imediato. É reconhecer que aquele ser vivo terá, a partir daquela escolha, direitos, necessidades e uma rotina que deve ser respeitada. O processo de adoção responsável — que em Suzano exige documentação, comprovante de residência e a assinatura de um termo de compromisso — busca justamente assegurar que esse elo seja sustentável. Esse cuidado não apenas protege o animal, mas também prepara o adotante para uma convivência madura, consciente e duradoura.

Além dos benefícios diretos à saúde e bem-estar dos animais, a adoção traz vantagens reconhecidas também no ambiente familiar. Estudos e experiências de abrigos e entidades de proteção animal mostram que a presença de um pet pode fortalecer vínculos familiares, desenvolver senso de responsabilidade entre crianças e adultos e promover rotinas mais saudáveis. Quando um animal ganha um lar, ele deixa de ser um número nas estatísticas de abandono e passa a fazer parte de uma história afetiva, replicando carinho em todas as direções.