A adoção de animais é um gesto que vai além da compaixão: é um ato de responsabilidade social, ética e cidadania. Em uma sociedade em que tantos cães e gatos vivem sem lar, já sob risco ou abandono, adotar é oferecer uma nova chance — de afeto, segurança e dignidade.

Em Suzano, o programa “Baby, me Leva!”, idealizado pela Secretaria de Meio Ambiente, exemplifica esse compromisso concreto. Na próxima edição presencial, que ocorrerá no Suzano Shopping, estarão disponíveis cerca de 30 animais — entre cães e gatos — à espera de um lar. Desde 2021, o programa já tornou realidade mais de 2.169 adoções, uma marca que revela que muitas pessoas, de fato, acolhem a causa.

O evento “Baby, me Leva!” funciona de forma transparente e responsável: adotar exige ser maior de idade, apresentar documento de identificação e comprovante de residência, além de preencher um questionário de compromisso, elaborado em parceria com ONGs e cuidadores locais.

A adoção também pode ser iniciada via plataforma on-line, com agendamento prévio para que interessados conheçam os pets antes de concretizar o processo.

Claro, é vital que a adoção seja consciente: é responsabilidade permanente. Não basta “levar para casa” no calor da emoção — é necessário avaliar se há espaço físico, condições financeiras e comprometimento real. Os programas de adoção responsável, como o “Baby, me Leva!”, ao exigir um questionário de compromisso, ajudam a garantir que o novo laço seja sustentável e cuidadoso.

No Dia Mundial dos Animais, iniciativas como essa nos lembram que cada vida importa. A adoção é mais do que gesto simbólico: é prática transformadora. Quando um animal encontra um lar que o acolhe, deixa-se de lado um ciclo de abandono e passa-se a construir uma história de afeto. Que cada novo evento de adoção seja também um apelo à sociedade: cidadania inclui cuidar, respeitar e acolher aqueles que não têm voz, mas nos dão companhia, alegria e lealdade.