Durante o mês de agosto, o Governo Federal intensifica a mobilização nacional pelo fim da violência contra as mulheres, com uma série de ações coordenadas pelo Ministério das Mulheres. O Agosto Lilás é um marco anual de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres e, em 2025, ganha ainda mais força com a campanha “Não deixe chegar ao fim da linha. Ligue 180”, que reforça o papel da Lei Maria da Penha como instrumento de proteção e transformação de vidas.

A campanha tem como foco informar, proteger e convocar a sociedade à responsabilidade coletiva, com especial atenção às mulheres em situação de violência.

Com linguagem acessível e abordagem educativa, a mobilização busca ampliar o conhecimento sobre os direitos garantidos pela legislação, os canais de denúncia e os serviços especializados de atendimento.

Em Suzano, a programação do Agosto Lilás se inicia com ações de combate à violência contra a mulher. Atividades terão início nesta quinta-feira (14/08) e incluem palestras, formações, fórum jurídico e participação em evento regional; agenda marca os 19 anos da Lei Maria da Penha.

O Departamento da Mulher da Prefeitura de Suzano dá início à programação do Agosto Lilás, campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. As ações, que seguem até o fim do mês, marcam os 19 anos da Lei Federal 11.340/06, a Lei Maria da Penha, e têm como objetivo promover o fortalecimento da rede de apoio, a orientação da população e a valorização dos direitos femininos.

A abertura oficial será com o 1º Fórum Contra a Violência Doméstica e Familiar, promovido pelo Departamento da Mulher em parceria com a Comissão da Mulher Advogada da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano.

A partir daí, uma série de atividades será promovida com o objetivo de ampliar o acesso à informação e fortalecer a prevenção à violência de gênero, incluindo o início de uma campanha de arrecadação de absorventes que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade para, posteriormente, serem entregues às mulheres em situação de vulnerabilidade social.