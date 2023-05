Agricultura e Abastecimento

O Alto Tietê tem um importante “cinturão verde” - que corresponde a quantidade de produtores e produção rural nos municípios.

A agricultura é forte e rica na região com um número positivo de exportação de produtos.

O incentivo ao setor é sempre bem-vindo. Nesta semana, o governo estadual apresentou a prefeito do Estado o Programa Agro Paulista + Verde, que define as diretrizes e objetivos estratégicos do Governo de São Paulo e contempla os programas governamentais, com recursos, indicadores e metas para cada área de atuação.

O conteúdo apresentado inclui políticas públicas compatíveis com a importância do agronegócio paulista e prioriza o atendimento das demandas dos pequenos e médios produtores.

O programa deve estar alinhado com as diretrizes traçadas pelo atual governo e contempla quatro pilares principais, que são infraestrutura tecnológica no campo, produção sustentável, alimentos seguros e saudáveis e modernização da Secretaria de Agricultura.

Para o Alto Tietê será importante para reforçar o que já é positivo em termos de produção rural.

A Secretaria de Agricultura possui diversos programas para implementação dessas metas. O primeiro é o da infraestrutura tecnológica no campo, com foco na conectividade e transformação digital da agricultura. “O desafio é levar sinal de internet confiável e de alta velocidade aos imóveis rurais e possibilitar que os produtores consigam acessar e aproveitar os benefícios que as novas tecnologias proporcionam”, destacou Junqueira.

Alinhado à conectividade estão programas como Agro SP + Seguro, que disponibiliza viaturas aos municípios para patrulhamento rural e realiza ações que garantem segurança nas áreas rurais, o Programa Rotas Rurais, que fornece endereçamento rural, além de ações focadas em energia renovável, segurança hídrica, e capacidade de armazenamento de grãos.

Outro destaque apresentado durante a reunião foi o Programa Melhor Caminho que, após ser reestruturado, ganha um novo modelo de gestão.

Na ocasião, as demandas dos prefeitos foram ouvidas e serão atendidas, o Programa Melhor Caminho é uma das prioridades da Pasta.

A produção sustentável é o segundo pilar do Programa Agro Paulista + Verde. O objetivo principal é o fortalecimento da extensão rural, por meio do crédito e seguro aos produtores, o incremento às associações e cooperativas do Estado e o desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs).