Agricultura em foco

O Alto Tietê é considerado o “Cinturão Verde” do Estado de São Paulo. Cidades, como Suzano e Mogi das Cruzes contam com grande qualidade de áreas de plantações de hortaliças. O setor rural é muito forte.

Nesta semana, Suzano participou de reunião em São Paulo para tentar fortalecer o setor ainda mais.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se encontrou na sede da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, no centro da capital paulista, com o titular da pasta, Guilherme Piai Filizzola.

O objetivo foi solicitar a inclusão do município em programas estaduais voltados ao setor agrícola, além da destinação de recursos para fortalecer a produção local.

Durante a reunião, o chefe do Poder Executivo municipal destacou a importância do incentivo à agricultura suzanense, setor que desempenha papel fundamental na economia local e no abastecimento de parte da Região Metropolitana de São Paulo. Pedro Ishi também reforçou a necessidade de apoio técnico e investimentos que possam impulsionar os produtores da cidade, garantindo mais oportunidades e desenvolvimento para o campo.

A agricultura é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil e está intimamente ligada ao processo de transformação do espaço produtivo brasileiro e de formação do território nacional.

A agricultura representa, atualmente, quase um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e coloca o Brasil entre os maiores exportadores de grãos do mundo. Não somente isso, mas também é a agricultura o setor que tem sido responsável pelo crescimento recente da economia nacional.

Em Suzano, a agricultura é um setor importante e, por isso, a cidade busca parcerias que possam fortalecer esse segmento.

A reunião com o secretário Guilherme Piai, em que foi divulgada em reportagem do DS, foi muito produtiva. A cidade sai confiante de que terá incentivos importantes para os produtores rurais.

O encontro reforça a busca da atual gestão por investimentos e apoio aos setores produtivos do município, garantindo ações que contribuam para o crescimento sustentável da cidade.

A agricultura de Suzano deve ser, cada vez mais incentivada, no sentido de reforçar a e aumentar a economia local.