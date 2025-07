Suzano mantém um trabalho importante para utilização dos produtos mais naturais nas feiras livres.

Um deles são os orgânicos. Em todo o Brasil são os que não fazem uso de produtos químicos sintéticos ou alimentos geneticamente modificados.

Isso significa que o seu conceito e prática estão restritos à produção agrícola e pecuária no País. Afinal, não só é proibido o uso de agrotóxicos, como o gado também deve ser criado sem remédios ou hormônios.

Ou seja, nada de químico faz parte do campo dos produtos orgânicos, somente o natural. No entanto, todas as demais indústrias – mecânica, energética, logística – são admissíveis, desde que não seja em excesso.

Suzano tem se destacado pela oferta de produtos agroecológicos e orgânicos, conforme o DS mostrou ontem em reportagem. Isso porque, 24% dos endereços que recebem esse tipo de comércio expõem itens que são cultivados sem o uso de agrotóxico, reforçando as práticas sustentáveis do município. Os moradores têm a possibilidade de buscar esses alimentos em cinco das 21 feiras que atualmente são disponibilizadas para a população.

A agroecologia surge como uma alternativa que resgata práticas agronômicas tradicionais, priorizando a sustentabilidade e considerando aspectos sociais, políticos, culturais e ambientais.

Em Suzano, são comercializados alimentos cultivados seguindo os princípios da agroecologia, no contexto de um sistema alimentar mais sustentável, que respeita o meio ambiente e as relações sociais, priorizando a diversidade de culturas, a utilização de sementes tradicionais, a interação com a natureza e a valorização da cultura local. Também são cultivados ou produzidos alimentos que não utilizam fertilizantes sintéticos, organismos geneticamente modificados (transgênicos) e outros produtos químicos sintéticos, para reforçar as práticas sustentáveis e a promoção da saúde humana.

Essas atrações se integram ao conjunto de outras 16 feiras com produtos tradicionais que estão distribuídas pelos quatro cantos da cidade.