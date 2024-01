O agronegócio é um setor de extrema importância para o crescimento econômico no Brasil, movimentando trilhões de reais todos os anos.

Mesmo com as mudanças causadas pela pandemia, o setor vem crescendo. Isso se reflete também no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

O Alto Tietê conta com um ‘Cinturão Verde’ importante, o que pode proporcionar um agronegócio forte.

O setor em todo o Estado de São Paulo registrou superávit de US$ 23,3 bilhões em 2023, número 11,8% maior que o registrado em 2022.

Esse é o melhor saldo de toda a série histórica. Os dados são do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

As exportações do setor no ano passado atingiram US$ 28,39 bilhões, um aumento de 9,3% em relação a 2022. Já as importações em 2023 foram de US$ 5,05 bilhões.

Não há dúvida de que São Paulo é o Estado com maior valor bruto de produção por hectare do Brasil e com o maior número de culturas diversificadas. Esse ano com expectativa de um período difícil, de seca, a expectativa é de um trabalho em muitas frentes: crédito, seguro rural, conectividade, irrigação e assistência técnica. É preciso estar cada vez mais preparados para o futuro. O agro é o futuro do Brasil e do Estado de São Paulo.

O agronegócio representou 40% das exportações do estado de São Paulo em 2023, que somaram US$71,03 bilhões – mais de 20% do total nacional. Em relação às importações, o setor foi responsável por 7% do total estadual.

O líder no ranking das exportações do estado está o complexo sucroalcooleiro, que representou US$ 10,76 bilhões em transações, sendo 88,2% de açúcar e 11,8% de etanol.

Completam os cinco primeiros colocados entre produtos exportados o complexo soja (US$ 3,64 bilhões, tendo a soja em grão 82,7% de participação no grupo); setor de carnes (US$ 3,15 bilhões, em que a carne bovina respondeu por 82,6%).