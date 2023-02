Uma reportagem do DS, publicada na edição de ontem, mostrou o início de obras de saneamento básico em bairro de Suzano.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve no distrito de Palmeiras para conferir o início das obras de instalação das redes de água e esgoto do bairro Recreio Rio Bonito.

No encontro, foram compartilhadas pelas autoridades e gestores da Sabesp as informações referentes às intervenções que serão realizadas.

As obras de saneamento básico são importantes. De fato trazem pouco mais de dignidade para o morador, que terá água tratada e, por outro lado, garantem reforço para a saúde da população.

Para garantir água encanada e saneamento básico à localidade, serão construídas uma rede de água de 1,7 mil metros e uma rede de esgoto de 1,5 mil metros de extensão, que atenderão os 600 moradores das 140 casas situadas no perímetro envolvido pelas ruas Um, Três, Rio Bonito, Campestre e Érica. A previsão para implantação da rede é de dois meses e o tempo estimado para que a água esteja disponibilizada nas torneiras, após as ligações, é de aproximadamente quatro meses.

Especialistas afirmam que, entre os benefícios do saneamento básico estão o desenvolvimento do País e o aumento da qualidade de vida das pessoas. Seu aperfeiçoamento e universalização promovem melhorias na saúde, principalmente de crianças, com a diminuição da mortalidade infantil e a contenção de doenças, especialmente as de veiculação hídrica.

Além disso, há o desenvolvimento do turismo, da educação e a geração de novos empregos. Em um estudo do Instituto Trata Brasil (2018), ao projetar a universalização dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento dos esgotos, o país teria um balanço positivo de R$ 1,1 trilhão, somando os benefícios gerados nos indicadores socioeconômicos.

Em Suzano, o bairro do Rio Bonito estava 15 anos lutando.

Segundo a Sabesp, há a previsão de encerrar a atual fase de obra em até dois meses para que possamos dar início à segunda etapa com a ligação de cada casa, que vai ocorrer conforme formos recebendo as solicitações e documentação dos moradores.

O abastecimento de água da região de Palmeiras era uma das prioridades da atual administração.

É importante que as administrações saibam da importância de atender essa demanda.

Muitos bairros em Suzano ainda recebem caixas d’água das ruas.

Agora a implantação da rede de esgoto também contribui com a preservação do ecossistema e para a saúde de todos.