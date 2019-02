Alagamento no Duchen

As chuvas vêm provocando transtornos para quem mora nas proximidades da Estrada da Duchen.

Nesta semana, o DS esteve no local. A estrada está ilhada. Totalmente alagada por conta das chuvas. A via está situada na área da represa e, por isso, quando chove recebe uma grande quantidade de água da chuva. É um problema que vai persistir, principalmente porque, como se encontra em área da Represa de Taiaçupeba, o alagamento vai ser constante toda vez em que tiver chuvas.

Ainda, nesta semana, a Prefeitura de Suzano solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) melhorias na infraestrutura da Estrada da Duchen.

O local fica na região da Vila Ipelândia, Distrito de Palmeiras.

A intenção é que sejam realizados alteamento de parte da pista, no trecho que está alagado atualmente em razão das chuvas e por estar em área de ampliação da represa de Taiaçupeba, e recapeamento da via, por onde passam ônibus do transporte municipal, caminhões para escoamento da produção rural e também veículos de moradores da localidade.

No local foi feita vistoria nesta semana. A intenção era apresentar aos membros do DER a atual situação da Estrada da Duchen, com tráfego comprometido, e reforçar o pedido para que medidas sejam tomadas.

A via tem cerca de sete quilômetros de extensão e começa e termina na estrada Keita Harada, ligando bairros como Vila Ipelândia, Recreio Santa Rita, Chácara Recreio Internacional e Chácara Duchen.

O certo é que com as precipitações que estão previstas para março, essa situação pode ficar ainda mais grave.

É preciso, nesse momento, de algo emergencial para que se evitem problemas maiores aos moradores das imediações.

De acordo com a Defesa Civil de Suzano, que foi até lá, a parte alagada tem 600 metros de extensão e o ponto mais profundo chega a 90 centímetros.

Em razão disso, o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, enfatizou a necessidade de intervenção por parte do DER.

Ele também disse que vai acionar o DAEE para questionar informações sobre o projeto da ampliação da represa de Taiaçupeba, a fim de ter conhecimento sobre quantos metros ao certo o nível do reservatório subirá com a ampliação em andamento, número fundamental para definir o tamanho da elevação necessária da pista em um possível projeto de melhorias na infraestrutura.

Com a Estrada da Duchen totalmente alagada é preciso que se criem alternativas para quem quer atravessar para o outro lado do bairro.

Os acessos devem estar muito bem sinalizados, com condições de circulação para motoristas e sem riscos para os pedestres.