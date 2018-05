Alça do Rodoanel

A importância da construção de uma alça de acesso no Rodoanel, em Suzano, fez com que o governo do Estado voltasse com o assunto na semana passada.

O problema é que o projeto mudou. A futura obra saiu da Estrada dos Fernandes para a Rodovia Henrique Eroles (SP-66), na divisa entre Poá e Suzano.

A importância da construção é reconhecida por todos. A discussão polêmica fica, no entanto, por conta do local de construção. Quem reside nas proximidades da Estrada dos Fernandes é evidente que gostaria que a saída da rodovia fosse lá.

No entanto, a alça deverá ser construída na SP-66, por estar localizada mais próximo a área central.

Na semana passada, o DS entrevistou especialistas sobre o assunto. Eles falaram das vantagens da transferência para a Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

Há pelo menos três anos, o governo do Estado cogitou e analisou as reais possibilidades de implantação da alça na estrada dos Fernandes, no bairro Chácara Sete Cruzes, em Suzano. Com isso, aprovações necessárias já haviam sido conquistadas para este primeiro projeto.

Um dos especialistas afirmam que foi feito todo um esforço e isso está sendo colocado em discussão novamente.

Aí, comparando por essa perspectiva, “o trabalho vai ser abandonado e vai começar de novo”, disse ele.

A certeza é que mais alguns anos serão necessários para a execução da nova alternativa.

As autoridades alegam a eventual redução de custos de implantação, já que as obras serão então realizadas na SP-66, onde já existe acesso de entrada ao Rodoanel. "Não é só a questão do barato, é preciso considerar tudo", disse.

Mas, o que pode ocorrer? Para o outro especialista a mudança da alça para a SP-66 vai facilitar o acesso ao aeroporto. Moradores de Mogi, Suzano e Poá serão beneficiados. A SP-66 é a antiga 'Rio-São Paulo' e tem estrutura.

De acordo com o profissional, a atual situação de volume de tráfego e uso da SP-66 deverá amenizar os impactos das obras, em comparação ao antigo estudo na Estrada dos Fernandes.

A expectativa é de que, com a finalização do trecho Norte do Rodoanel, o complexo alivie o trânsito de caminhões pesados.

O fato é que a alça de acesso que será construída na SP-66 vai melhorar muito a vida do motorista. Hoje, quando sai de São Paulo, pela Rodovia Ayrton Senna, chegando no Rodoanel, ele não consegue saída para a cidade. Passa direito, sentido Anchieta.

Sem dúvida, é importante agora cobrar do governo estadual agilidade para que a obra saia do papel.