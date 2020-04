Alça do Rodoanel

A interminável novela sobre a construção da alça de saída do Rodoanel, em Suzano, persiste ainda sem uma data definitiva para ser resolvida.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem com a entrevista dada pelo secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Ele falou, com exclusividade ao jornal e prometeu dar uma solução para o impasse sobre o local da implantação da alça.

Sem dar prazos oficiais, a expectativa é de que a solução seja até o final do semestre.

Há dois locais em projetos para a construção da alça: Estrada dos Fernandes e Rodovia Henrique-Eroles (SP-66). Neste último local já existe uma alça de entrada para a rodovia, em Suzano, com direção à ‘Via Anchieta’, ABC e Santos. “Estamos estudando. Será resolvido”, disse o secretário em entrevista ao DS, pelo Instagram.

Há uma necessidade premente de que a alça seja logo construída. Será importante para o desenvolvimento da cidade.

É evidente que em meio à pandemia de coronavírus, esses projetos podem ficar em segundo plano, apesar de se arrastar por longos anos.

Há uma cobrança efetiva de políticos de Suzano para que a construção deste acesso saia do papel.

É uma das promessas do governo estadual que ainda será cumprida.

Na mesma entrevista, o secretário falou sobre outros assuntos. Lembrou da promessa cumprida pelo governador João Doria (PSDB), de iniciar as obras da Estrada da Duchen.

Essa é também uma obra de extrema importância, porque vai beneficiar os moradores daquela região.

As obras se iniciaram. O investimento do Governo do Estado é de R$ 4,11 milhões com prazo previsto de seis meses até a conclusão.

Vai beneficiar muito a população de Suzano e do entorno, dando mais segurança e conforto para os motoristas que passam pela via municipal do Alto Tietê. A estrada sofria constantes alagamentos. O DS testemunhou os problemas ocasionados na estrada e repercutiu com as autoridades em várias reportagens.

Outro assunto discutido foi a melhoria das estradas vicinais.

Há um plano emergencial em curso para as estradas vicinais de todo o Estado. O governo estadual solicita para que as prefeituras das cidades de São Paulo indiquem, pelo menos, três estradas consideradas emergenciais para receber recursos estaduais.

Todos esses assuntos, incluindo também a melhoria da Rodovia Índio-Tibiriçá foram discutidos na entrevista que o secretário concedeu para o DS.

Suzano espera melhorias e o cumprimento das promessas dadas no setor de transporte.