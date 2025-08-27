Durante o mês, a campanha do Agosto Dourado é promovida. Essa campanha acontece anualmente, promovendo e incentivando a amamentação. O “dourado” representa o padrão ouro da amamentação, simbolizando sua importância e valor inestimável para a saúde dos bebês.

Em Suzano, o trabalho é reforçado com ações importantes de saúde.

No final de semana passado, cerca de 150 pessoas participaram, por exemplo, da 1ª Caminhada Solidária pelo Aleitamento Materno - Agosto Dourado, pelas ruas do centro de Suzano. A atividade, que contou também com doação de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade, teve como ponto de partida o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e ganhou as vias públicas em um percurso simbólico, promovendo a conscientização sobre a importância da amamentação e reforçando o compromisso coletivo com a saúde materno-infantil, sendo encerrada na Praça João Pessoa.

Famílias, profissionais de saúde, autoridades e representantes da comunidade se uniram em uma programação marcada por momentos de integração e sensibilização. Antes da caminhada, houve alongamento coletivo, seguido da distribuição de água e frutas. Durante o trajeto, a predominância das cores branco e amarelo deu o tom de união e simbolismo da causa.

De acordo com o Ministério da Saúde, o aleitamento materno é uma das prioridades do Governo Federal. O Ministério recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou mais, e que nos primeiros 6 meses, o bebê receba somente leite materno (aleitamento materno exclusivo), ou seja, sem necessidade de sucos, chás, água e outros alimentos. Quanto mais tempo o bebê mamar no peito da mãe, melhor para ele e para a mãe. Depois dos seis meses, a amamentação deve ser complementada com outros alimentos saudáveis e próprios dos hábitos da família, mas não deve ser interrompida.

Em Suzano, além do envolvimento da equipe técnica, representada pelo diretor do HMS, Ricardo Bricidio, pela pediatra Tamires Gonçalves e pela enfermeira Daniela Falleiros, a participação das autoridades reforçou a relevância do encontro.

O Agosto Dourado é um movimento que une informação e solidariedade.

Caminhar ao lado das famílias e de profissionais de saúde foi uma forma de mostrar que todos nós temos responsabilidade em apoiar as mães nesse gesto de amor que é a amamentação.

De acordo com o Ministério da Saúde, amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve uma interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional.