Alerta do Procon

O DS trouxe, na edição desta quarta-feira (16), reportagem, com informações da Secretaria de Comunicação Pública (Secop), mostrando que o Procon de Suzano voltou a alertar comerciantes e consumidores sobre um golpe recorrente envolvendo falsos fiscais que visitam estabelecimentos comerciais se passando por servidores públicos para aplicar extorsões.

Uma preocupação importante para e um alerta para evitar que comerciantes sejam enganados.

A prática, que já é antiga, voltou a ocorrer com mais frequência nos últimos dias, agora fora do padrão habitual - que costumava se concentrar no início ou no fim do ano.

A tática dos golpistas é simples: eles abordam comerciantes afirmando que estão realizando uma fiscalização e exigem a atualização do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob ameaça de autuação. A intenção, no entanto, é apenas vender exemplares do CDC, muitas vezes com preços superfaturados e sob pressão psicológica. A situação gerou desconfiança em comerciantes do centro da cidade, levando um deles a procurar diretamente a sede do órgão municipal para confirmar a veracidade da abordagem.

É preciso ficar alerta. E o Procon de Suzano iniciou uma rápida ‘campanha’ de conscientização no sentido de garantir proteção aos comerciantes da cidade.

Na reprotagem, divulgada pelo DS, a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, afirmou que esse tipo de prática já foi denunciado anteriormente e que se trata de uma ação recorrente de vendedores mal-intencionados, muitas vezes ligados a gráficas, que usam o nome do órgão para obter vantagens comerciais.

Segundo ela, quando uma fiscalização oficial do Procon ocorre, os agentes estão sempre identificados com crachá funcional, colete ou camiseta com o nome do órgão e seguem um protocolo claro, analisando diversos aspectos do estabelecimento.

O Procon orienta os comerciantes que não se sintam intimidados por esse tipo de abordagem e que, ao menor sinal de suspeita, entrem em contato diretamente com o Procon ou, se necessário, acionem a polícia.