Alerta sobre as fake news

O País tenta se proteger e combater as fake news. O Projeto de Lei 2051/24 criminaliza a produção, divulgação ou compartilhamento de notícias falsas sobre temas relacionados a interesse público relevante, como à saúde, à educação, ao meio ambiente, à segurança pública e à economia nacional.

A proposta prevê que a pena seja triplicada se a exposição da vida ou da saúde decorre da produção, divulgação ou compartilhamento de informação sabidamente falsa, independentemente do formato ou modo de veiculação.

Nesta semana, o DS voltou a divulgar mais um caso preocupante, desta vez em Suzano.

A Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Administração e de Comunicação Pública, emitiu um alerta à população a respeito de uma informação falsa que tem circulado nas redes sociais. A mensagem menciona a existência de vagas gratuitas em cursos de Administração, Informática e Inglês para crianças e adolescentes, com inscrição por meio de um suposto cadastro on-line.

De acordo com a pasta de Administração, a publicação é falsa e não tem qualquer relação com o Poder Executivo municipal. Inclusive, a prefeitura esclarece que não há cadastros abertos em portais e em ambientes que não sejam oficiais.

Não há dúvida que neste momento é importante a realização de campanhas com a intenção de publicar informações e esclarecimentos sobre ações institucionais do governo e políticas públicas que são objeto de desinformação.

As notícias falsas são produzidas e disseminadas com a pretensão de parecerem verdadeiras. Constituem-se em factoides cujo propósito é distorcer fatos ou criar uma realidade fictícia, visando obter vantagens diversas, sejam elas de natureza política, econômica, difamatória, entre outras, sempre com o intuito de legitimar determinados pontos de vista para prejudicar indivíduos ou grupos.

Diante desse cenário, é fundamental que os cidadãos compreendam que as notícias falsas e a desinformação acarretam danos sociais, morais, psicológicos e materiais, tanto para si mesmos quanto para outros. A desconstrução desse contexto de produção e disseminação de notícias falsas e desinformação demanda um esforço considerável, uma tarefa que não é simples, o que justifica a campanha de combate a notícias falsas e desinformação.

Em Suzano, é fundamental que a população esteja atenta à procedência das informações antes de realizar qualquer cadastro.

Mensagens falsas podem induzir ao erro, expor dados pessoais e gerar prejuízos. Informações oficiais devem ser sempre verificadas nos canais da prefeitura.

A administração municipal orienta os cidadãos a não compartilharem mensagens de origem duvidosa e a confirmarem a veracidade de qualquer informação diretamente nos meios oficiais da Prefeitura de Suzano, como o site www.suzano.sp.gov.br e os perfis verificados nas redes sociais.