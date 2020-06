Alimento de graça aos carentes

A pandemia da Covid-19 provocou crise na economia e, sobretudo, deixou muitas pessoas carentes em situação, cada vez mais, vulneráveis.

Há milhares de pessoas passando fome. O Estado vem tentando atender, principalmente, os moradores de rua com alimentação. Eles têm muito mais dificuldades.

Municípios de todo o Estado firmaram parcerias para atender esse grupo.

Ontem reportagem do DS mostrou que a Prefeitura de Suzano aderiu à ação de gratuidade nas refeições do Restaurante Bom Prato para pessoas em situação de rua cadastradas pelo município.

A medida do governo estadual vale até 31 de julho, mas poderá ser prorrogada caso perdure a situação de calamidade pública reconhecida pelo decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, estão sendo colocados à disposição 60 cartões de gratuidade do Restaurante Bom Prato. Cada um dará direito a três refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar.

A pasta informou ainda que o governo estadual começou a oferecer na última sexta feira (19/06) uma formação para profissionais da Assistência Social do município referente ao projeto. A expectativa é de que em breve seja apresentado um link para preenchimento das informações dos atendidos.

Segundo reportagem do El País, a pandemia do coronavírus já alterou a vida de 97% das 13,6 milhões de pessoas que moram em favelas em todo o Brasil. A maioria - 2 em cada 3 moradores - estão preocupados com a própria saúde, mas também com o impacto na renda durante o período de crise. Aliás, sete em cada dez famílias já viram a renda familiar diminuir nas últimas semanas por causa da interrupção da atividade econômica causada pelo novo vírus. Pior, se essas pessoas precisarem ficar em casa por até um mês, sem trabalhar, e cumprindo as recomendações da comunidade científica de distanciamento social, 86% teria dificuldade para comprar comida e outros itens básicos de sobrevivência.

Em Suzano, todos os beneficiários são inscritos atualmente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) – localizado na rua General Francisco Glicério, 1410, na área central. Mais informações sobre cadastramento no órgão podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-2588.

Nesta quarentena contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a unidade do Restaurante Bom Prato de Suzano está funcionando todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, em sistema de retirada. Uma medida extremamente importante, sem dúvida.

As refeições são distribuídas em embalagens e talheres descartáveis, já que não é possível se alimentar no salão, para evitar aglomerações.

É importante que este atendimento seja mantido e que os moradores em situação de rua possam ser contemplados, em Suzano.