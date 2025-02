Alta do setor de serviços

O setor de serviços lida com as atividades de prestação de serviços e comércio. Ou seja, qualquer tipo de negócio que envolva a oferta e a aquisição de um serviço.

É um segmento importante para a economia do País.

Nesta semana, informações apontam que o Estado de São Paulo que teve o maior impacto positivo entre todas as unidades da Federação sobre o volume de serviços prestados no Brasil no ano de 2024. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de Serviços teve aumento de 3,1% no País no período. São Paulo, com a taxa positiva de 4,5%, exerceu o impacto mais importante entre os demais estados analisados.

Os dados mostram que São Paulo participa com 47,88% do total do volume de serviços prestados entre as 27 unidades da Federação do País.

Segundo estimativas, o setor gera cerca de 60% do total de empregos gerados no Brasil. Estima-se que, para toda essa engrenagem funcionar, o setor emprega mais 6 milhões de pessoas de forma direta e indireta. Isso só acontece por que há, pelo menos, 2,6 milhões de micro e pequenas empresas atuando no segmento de prestação de serviço. O número é tão alto que corresponde a 39% do total de MPEs existentes por aqui.

O setor de serviços ainda é responsável por, aproximadamente, 75,8% do PIB nacional. Além disso, o mercado também apresenta uma expectativa de crescimento superior a 5% ao ano. Fazendo com que o público do setor de serviços passe por pessoas com itens essenciais até serviços considerados de luxo, abrangendo todas as classes sociais.

Em São Paulo, na comparação com dezembro de 2023, novamente o estado de São Paulo trouxe a contribuição positiva mais importante para o país, com aumento de 2,8%. No Brasil, a expansão do volume de serviços no Brasil foi de 2,4% na comparação interanual.

As empresas mais inovadoras, com grande receita, têm sede em São Paulo, como os serviços de tecnologia da informação, de agenciamento de espaços de publicidade nas mídias sociais, administração de cartões de desconto e de programas de fidelidade e intermediação de negócios por aplicativos e plataformas de e-commerce.