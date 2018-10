Ambulatório no HC

Os Ambulatórios Médicos de Especialistas (AMEs) são unidades de alta resolutividade, com modernos equipamentos, que oferecem consultas, exames e, em alguns casos, cirurgias em um mesmo local, proporcionando maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento dos pacientes, segundo informações do governo estadual.

O novo modelo começou a ser implantado em 2007 no Estado de São Paulo e desde 2015 o Governo do Estado tem investido para transformar todas as suas unidades em Ame Mais, que são ambulatórios que possuem centro cirúrgico e hospital dia para pequenas e médias cirurgias.

A instalação dos AMEs é definida após avaliação técnica da demanda por atendimentos ambulatoriais na rede pública de saúde de cada região.

Os atendimentos nos AMEs são referenciados e programados.

Segundo o governo do Estado, o objetivo dessas unidades é proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, por meio da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua complexidade, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento urgente.

No final de semana, o governo do Estado de São Paulo prometeu implantar um AME no Hospital das Clínicas (HC) de Suzano.

Para isso, foi autorizada a contratação de 18 funcionários para que a unidade possa realizar exames para a população da cidade em até 30 dias.

A expectativa, após o início dos trabalhos, é que 1,2 mil pacientes sejam beneficiados por mês.

Transformar o HC em unidades de portas abertas com atendimento de urgência e emergência é uma reivindicação antiga de Suzano.

Segundo o Estado, quando a obra do antigo hospital ficar pronta, a unidade retaguarda será transferida para o espaço e o novo espaço será aberto para os pacientes.

A ideia é fazer uma AME para completar 100 unidades no Estado de São Paulo.

A expectativa é de que seja aberta aos finais de semana para poder zerar as filas de consulta e as filas dos exames.

É importante que o hospital fique aberto para atendimento de urgência, uma vez que a demanda no Hospital Municipal, por exemplo, é grande.

A expectativa agora é de que o atendimento seja mais efetivo em Suzano e região.