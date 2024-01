Ano com eleição municipal

O novo ano chegou: 2024 começou logo em uma segunda-feira, coincidentemente. E este ano será novamente atípico. Passaram-se quatro anos desde a última eleição municipal e em outubro agora iremos eleger ou reeleger prefeitos e vereadores.

A disputa municipal é de grande importância, principalmente para a população, pois são as Prefeituras que têm o poder de mudar a vida dessas pessoas.

É o Executivo municipal que sabe das necessidades de cada bairro da cidade, dos números de pessoas em situação de rua, de pessoas em vulnerabilidade social e outras informações.

Portanto, a eleição neste ano será mais importante ainda.

Além disso, para os deputados federais, estaduais e governadores, a eleição municipal significa mais visibilidade para eles.

Um governador que tem o apoio de um prefeito terá maior destaque em 2026 quando tentar a reeleição.

A figura do prefeito é sempre mais conhecida do que do governador.

O mesmo vale para os deputados estaduais e federais. Eles destinam emendas parlamentares para os municípios, mas sem apoio dos vereadores e dos prefeitos, a informação de que a verba veio por meio deles se torna nula.

E é importante para os parlamentares serem conhecidos. Diferente do vereador, que sempre está no bairro da cidade, o deputado vez em nunca aparece. Isso distancia o eleitor do candidato.

Portanto, sem o apoio dos vereadores e prefeitos, esses candidatos se tornam desconhecidos.

As eleições já estão marcadas para o dia 6 de outubro, o primeiro domingo do mês.

Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, eles voltarão às urnas para o segundo turno, se houver necessidade, como é o caso em Suzano e Mogi.

Jovens a partir de 16 anos têm até 8 de maio para emitir o título de eleitor para votar em 2024.

Pessoas com 15 anos que completarão 16 até o dia da eleição também poderão tirar o título.

Já os partidos políticos deverão realizar convenções para definir seus candidatos entre 20 de julho e 5 de agosto.

Candidatos devem ter pelo menos 21 anos para concorrer a uma prefeitura em 2024. Para disputar o cargo de vereador a idade é menor, 18 anos.

O início das propagandas eleitorais está previsto para ocorrer logo após o fim do prazo para registro de candidaturas, a partir de 16 de agosto. Ou seja, somente em agosto veremos propagandas na TV, rádio e jornais.

Sem dúvidas as eleições deste ano terão peso maior na vida das pessoas e por isso é necessário conhecer melhor os candidatos.