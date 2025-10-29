Anvisa integra Vigilância

O DS trouxe, na semana passada, reportagem mostrando que a Vigilância Sanitária de Suzano foi selecionada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para integrar um grupo de 80 órgãos do País que contarão com ferramentas voltadas à gestão da qualidade.

A Vigilância Sanitária Municipal é o órgão responsável por proteger a saúde da população em nível local, fiscalizando e controlando produtos, serviços e ambientes que possam apresentar riscos sanitários. Ela atua como parte do Sistema Único de Saúde (SUS) e desempenha um papel fundamental na promoção, prevenção e proteção da saúde dos cidadãos.

No caso de Suzano, a equipe local participa do segundo nível do programa nacional “IntegraVisa”, que pretende oferecer as condições necessárias para modernização dos processos de trabalho, com o objetivo de fortalecer as ações de saúde pública.

Com essa participação, Suzano se junta a um grupo seleto de órgãos estaduais e municipais que estão implementando práticas avançadas de gestão no âmbito da vigilância sanitária, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

Uma notícia importante para garantir mais autonomia e estrutura para que a Vigilância Sanitária de Suzano possa atuar.

A capacitação de nível II do programa sucede a primeira etapa de capacitação, finalizada neste mês, e se propõe a colaborar com o desenvolvimento e avaliação do sistema de gestão da qualidade por meio da implantação de metodologias de gestão, planejamento estratégico e monitoramento de resultados, contribuindo para uma atuação mais eficiente, transparente e orientada para o cidadão.

O “IntegraVisa” é desenvolvido a partir da parceria entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, referência nacional em gestão da qualidade e inovação em saúde. O curso ocorre em formato híbrido, entre novembro deste ano e abril do ano que vem, combinando atividades presenciais e virtuais, e será acompanhado por especialistas e consultores dos dois órgãos.

A atuação da Vigilância Sanitária de Suzano nos últimos oito anos já havia chamado a atenção do projeto “IntegraVisa”, a ponto de o órgão municipal ser um dos 200 selecionados em todo o Brasil para fazer parte no nível I da iniciativa nacional, cujo foco foi a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade nos órgãos participantes.

A proposta busca promover melhorias institucionais como maior eficácia na fiscalização, aperfeiçoamento na tomada de decisões e alinhamento às diretrizes internacionais do setor.

A seleção da cidade se deu com base no porte do município, ações realizadas e no envolvimento prévio de técnicos locais em capacitações promovidas pela Anvisa.