O DS vem divulgando os problemas de queda de energia elétrica na região central de Suzano. Comerciantes reclamam da situação e vêm cobrando providências.

Nesta semana, a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, se reuniu com a EDP São Paulo para apresentar à concessionária as principais reclamações que o órgão tem recebido com relação as constantes interrupções de energia no centro da cidade, afetando comércios e residências.

O encontro, que ocorreu na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE), contou com a participação do presidente da entidade, Fernando Fernandes; da diretora Ermelinda Siqueira; do diretor jurídico Carlos Trevisan Júnior; e do relações públicas Cristiano Homan.

O Procon solicitou melhorias na comunicação com a concessionária e na resolução mais rápida dos problemas registrados. Já o relações institucionais da EDP São Paulo, Marcos Scarpa, apresentou os trabalhos realizados no município e ainda aqueles que estão previstos, como o reforço da poda de árvores na área central, como forma de prevenção para o período das chuvas de verão, e uma nova estação que começou a ser construída no Jardim Dona Benta e que, segundo ele, assim que concluída - previsão para março de 2019 - irá minimizar os problemas de interrupções de energia.

Como resultado do encontro, ficou acertada uma nova reunião entre os representantes da EDP São Paulo e a diretora do Procon, na próxima semana, para que eles possam ouvir as principais reclamações dos munícipes acolhidas pelo órgão. Também ficou definido mais um encontro entre a ACE, o Procon e a EDP no final de outubro para que sejam apresentadas as melhorias realizadas por parte da concessionária.

O apagão em Suzano vem causando problemas, principalmente aos comerciantes que perdem seus objetos.

O encontro, desta semana em Suzano, teve objetivo de ressaltar os problemas que vêm ocorrendo em Suzano.

Os comerciantes fazem reivindicações, assim como moradores da malha central.

O Procon quer resoluções emergenciais para que ninguém mais seja prejudicado pela 'queda' de energia.

O DS publicou, na edição de ontem, que a construção de uma nova subestação de energia promete solucionar as frequentes quedas na região central de Suzano. A obra, que tem previsão para ser finalizada em março de 2019, está sendo construída na região do Dona Benta. A cidade também passará por uma modernização dos cabos de energia e a poda de árvores, como prevenção para diminuir impactos causados pelo período de chuvoso.

A nova subestação promete desafogar a distribuição de energia. E beneficiará diretamente outras duas cidades: Poá e Itaquaquecetuba. Com a conclusão da obra, a EDP São Paulo acredita que as frequentes quedas no perímetro central deverão ser extintas.

Agora é esperar para que a solução seja, efetivamente, garantida com o fim das quedas de energia.