Suzano está com obras do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, instalado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).

Na semana passada, o futuro espaço passou por vistoria. A expectativa é ampliar, em Suzano, a rede de atendimento especializado às crianças do município.

Quando for concluído, o Centro atenderá crianças de zero a 11 anos, com deficiência, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A estrutura terá área construída de 1,43 mil metros quadrados (m²) e contará com oito consultórios para atendimento individual, salas de integração sensorial, salas de atendimento multiprofissional, ambientes para estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca e sala de treino para Atividades de Vida Prática (AVP), além do setor administrativo, cozinha e refeitório.

Um centro de apoio para crianças com deficiência é crucial para promover a autonomia, a inclusão social e a qualidade de vida, oferecendo suporte multidisciplinar (saúde, educação, social), fortalecendo a criança e sua família, e garantindo acesso a direitos, diminuindo o isolamento e o estresse familiar, com atividades adaptadas e acompanhamento individualizado para desenvolver seu potencial.

Em Suzano, o equipamento conta com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, dos quais R$ 2 milhões são oriundos de emenda intermediada pelo vereador Denis Cláudio da Silva e R$ 3 milhões por meio do atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e então deputado federal Marco Bertaiolli, o que mostra uma parceria importante entre o Legislativo e o Executivo.

Os trabalhos são desenvolvidos pela P.S. Engenharia Construção e Comércio Ltda e a previsão de entrega é para o 1º trimestre de 2027.

Na área educacional, o centro desenvolverá ações voltadas à estimulação precoce, à intervenção no modelo Denver para crianças com TEA, atendimento em braile para crianças cegas, além de oficinas de aprendizagem, atividades terapêuticas e uma cozinha experimental.

O equipamento representa um avanço importante na inclusão.