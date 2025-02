Ar-condicionado nas escolas

O DS vem acompanhando, por meio de reportagens, a situação dos estudantes das cidades do Alto Tietê me meio ao calor extremo registrado nos últimos meses. As escolas buscam ampliar a climatização para evitar prejuízos aos estudantes.

Nesta semana, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) chegou a 624 escolas estaduais climatizadas. No início da gestão, em 2023, apenas 0,2% do número de unidades de ensino eram consideradas climatizadas, ou seja, nove escolas contavam com equipamentos de ar-condicionado em todas as salas de aula.

Em dois anos, o Governo do Estado ampliou em 69 vezes o número de unidades atendidas com a climatização.

De acordo com informações do Governo do Estado, neste período, a Educação investiu mais de R$ 300 milhões em reformas de adequação para entrada de energia, compra e instalação de equipamentos de ar-condicionado. A expectativa é que, até o fim de 2025, outras 1.000 unidades de ensino estejam com os equipamentos instalados e em funcionamento.

Em quatro das regiões administrativas mais quentes do estado, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, 40,7% das escolas já estão climatizadas. Nessas regiões, são 191 unidades com equipamentos de ar-condicionado instalados e funcionando. As melhorias são executadas em etapas e priorizam a realização de melhorias em escolas localizadas nas regiões mais quentes do estado de São Paulo.

É um trabalho importante para garantir, em todas as regiões do Estado, condições de aprendizado aos estudantes em meio ao calor excessivo registrado em todo o Estado de São Paulo.