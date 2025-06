Especialistas garantem: a arborização urbana consiste em realizar o plantio planejado de árvores em áreas urbanas. Mas, não apenas isso, é necessário um amplo estudo de toda a área onde se deseja realizar o plantio, verificando equipamentos existentes no local e a escolha da vegetação que irá compor o cenário ou a paisagem desse lugar, considerando que esse plantio irá interferir diretamente na vida da população local e que essa vegetação formará o “bioma urbano”, visando a melhoria da qualidade ambiental e de vida das pessoas da região, contribuindo com aspectos ambientais/ ecológicos, sociais, históricos, culturais, estéticos e paisagísticos do local. Segundo eles, é necessário, também, que o planejamento seja participativo, realizado com a contribuição da população local. Além disso, é fundamental realizar sempre a manutenção tanto dos indivíduos arbóreos plantados, quanto das áreas verdes já existentes e dar sempre preferência a espécies nativas na realização dos plantios.

Cidades da região vivem o desafio do replantio, da expansão da arborização urbana.

Suzano deu uma largada interessante. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou a mais uma importante etapa de participação popular na elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana: a aplicação de um questionário para saber diretamente da população sobre como está a arborização urbana no município. A iniciativa parte do processo de elaboração da ferramenta e norteará as ações da cidade em relação às árvores nos espaços públicos. O levantamento pretende entender como os moradores percebem o estado atual das plantações, seus benefícios e também os problemas enfrentados no dia a dia.

Sem dúvida, uma iniciativa interessante de ouvir a população sobre o tema.

O questionário aborda desde a distribuição e qualidade das árvores até questões como benefícios ambientais, problemas mais comuns e o nível de informação da população sobre o tema. Além disso, a pesquisa oferece um espaço para sugestões da comunidade, o que contribui para um plano mais próximo das reais necessidades do município. O diagnóstico obtido ajudará a prefeitura a definir políticas mais eficazes e inclusivas para o manejo, plantio e preservação das árvores urbanas.

O formulário pode ser acessado por meio do link bit.ly/percepcaoarborizacao. Ele é composto por cinco seções: dados demográficos, percepção geral sobre a arborização urbana, benefícios e problemas, interação e cuidado com as árvores e conhecimento/educação ambiental. A pesquisa é opcionalmente anônima e ficará disponível em formato on-line, podendo ser acessada por moradores de todos os bairros da municipalidade.