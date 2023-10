Áreas de esporte e lazer

Praticar exercícios e atividades de lazer podem ser um fator determinante para combater a diabetes, hipertensão, colesterol, sedentarismo, estresse e a silenciosa, depressão. No Brasil, conforme último levantamento da Organização Mundial de Saúde (OMS), são mais de 11 milhões de casos de depressão, que podem estar relacionados a situações econômicas, sociais e culturais.

A prática de atividades físicas regulares é um forte aliado da saúde, trazendo benefícios a curto e longo prazo.

O investimento em áreas de lazer é, sem dúvida, importante. Espaços públicos para atender a população. Na semana passada, Suzano, por exemplo, entregou o Espaço de Lazer Professora Hilda Candida da Costa no Jardim Maitê. Por meio de um investimento de R$ 153.869,30 feito pelo Poder Executivo municipal, a área, situada entre a estrada do Areião e as ruas Almira Rodrigues da Costa e Elza Paulino Ramos, foi inteiramente revitalizada durante os últimos 60 dias e passa a contar com pistas abertas de corrida e caminhada, um parquinho e um campo de futebol requalificado. A empresa Renove Engenharia foi quem realizou os trabalhos.

O DS acompanhou a inauguração. As intervenções no espaço, que fica em uma quadrilátero de 1.427,75 metros quadrados, contaram com demarcação do campo de futebol com estrutura para os gols e a instalação de pista de caminhada de 1,20 metro de largura, com piso intertravado, e uma segunda faixa de 1,80 metro, específica para corredores. Ainda foram executados trabalhos de paisagismo e serviços relacionados à iluminação pública e o local também vai receber melhorias na acessibilidade.

O nome da área de convivência presta homenagem à profissional que trabalhou por 15 anos na Escola Municipal Antônio Carlos Mayer, no mesmo bairro. Familiares dela foram convidados para participar da cerimônia e puderam receber os devidos cumprimentos pelas autoridades presentes.