O DS trouxe, na semana passada, reportagem mostrando que o Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC), com participação da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, garantiu a execução de um trabalho voltado à proteção ambiental. A ação resultou no impedimento de construções irregulares em área de preservação na estrada dos Fernandes, no limite com Ferraz de Vasconcelos e às margens do rio Guaió.

Proteger os mananciais de água nunca foi tão importante para a manutenção da vida dos ecossistemas terrestres. Além das chuvas, o volume dos reservatórios que abastecem as cidades e as regiões rurais se originam dessas fontes.

Por isso, só há a possibilidade de assegurar um desenvolvimento estável com a recuperação e a conservação da qualidade da água disponível. Logo, a responsabilidade pelo uso consciente desse recurso e pela proteção dos mananciais é um dever de toda a sociedade.

Segundo especialistas, nesse sentido, buscar alternativas para recuperar os recursos hídricos e preservá-los é essencial à continuidade da vida na Terra.

Em Suzano, o trabalho se fez necessário por conta do desrespeito aos autos de infração que vinham sendo aplicados desde 2017, em virtude das intervenções em Área de Proteção de Mananciais (APM) e Área de Preservação Permanente (APP). Neste endereço, localizado em uma zona rural, dez lotes estavam sendo comercializados de forma irregular, com terrenos de cerca de mil metros quadrados cada. Entre outras irregularidades encontradas, podem ser citadas o parcelamento menor que o mínimo exigido pela legislação, de 20 mil metros quadrados, e a falta de matrículas de imóveis, configurando violação das normas de uso e ocupação do solo.

Em Suzano, a fiscalização ambiental de Suzano tem sido efetiva para garantir a preservação das áreas de mananciais.

A situação específica na estrada dos Fernandes é acompanhada há dez anos. Desde meados de 2015, a área é alvo de sucessivas denúncias por conta do aterramento clandestino e da degradação ambiental.

Cada etapa dos nossos serviços é amparada em pesquisas, estudos e análises técnicas, que são implementadas em parceria com órgãos ambientais do Estado de São Paulo, e sempre acompanhadas pela Justiça e pela polícia judiciária.