A arrecadação de mantimentos para pessoas que perderam suas casas devido às chuvas é a grande prova de solidariedade.

Afinal, ajudar quem mais necessita é uma atitude nobre.

Nesse fim de semana o Alto Tietê vem sendo castigado pelas chuvas, que deixou ruas alagadas, casas interditadas e famílias desabrigadas.

Na edição desta quarta-feira, são pelo menos 219 pessoas que estão sem abrigo, morando temporariamente em algum alojamento da Prefeitura municipal.

Além disso, é necessário mantimentos, como alimento, roupas, produtos de higiene e roupas de cama.

A ajuda vem das prefeituras, mas pode também vir da população.

Em dois dias de campanha, o Fundo Social de Mogi das Cruzes já arrecadou 205 kits com produtos de limpeza (água sanitária, sabão em pó e em pedra e desinfetante), 40 kits de alimentos contendo macarrão, feijão, açúcar e sal, 6 kits de higiene pessoal (shampoo, sabonete e creme dental), 1.400 peças de roupas masculinas, femininas e infantis, além de 10 garrafas de 1,5 litro de água, para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias na cidade. O balanço foi divulgado no final da tarde desta segunda-feira (03/02) e a ação seguirá nos próximos dias.

Em Suzano, uma doação de 15 mil fraldas infantis destinadas a famílias de Suzano e de Itaquaquecetuba. Os itens, arrecadados durante a 4ª edição da ‘Gincana dos Servidores Solidários’, deverão fortalecer o suporte conferido às pessoas afetadas diretamente pelas chuvas registradas na região no último final de semana.

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) se reuniram na tarde desta segunda-feira (3/2) com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Eles apresentaram um panorama da situação das cidades após as fortes chuvas do fim de semana. Itaquaquecetuba e Poá decretaram situação de emergência. São mais de 120 pessoas desabrigadas e 1,3 mil desalojados na região. Há centenas de casas interditadas pela Defesa Civil e vias intransitáveis.

Boigues decretou situação de emergência em seu município. Quatro abrigos foram abertos na cidade para receber 100 pessoas que tiveram de deixar suas moradias e estão desabrigadas. Há ainda outras 1,2 mil pessoas que estão desalojadas. O acesso da Rodovia Ayrton Senna ao município teve de ser bloqueado devido ao alagamento na entrada da cidade.

Vale ressaltar também que é sempre necessário a prevenção desses casos, como tirar as pessoas das zonas de risco e conscientização dos descartes de lixo em locais adequados.