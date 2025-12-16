As bibliotecas municipais

A biblioteca é fundamental para o acesso democrático à informação, cultura e educação, servindo como um centro de desenvolvimento intelectual e social, promovendo a leitura, estimulando a criatividade, a reflexão e o pensamento crítico, além de oferecer recursos como internet e espaços para estudo, sendo crucial para a formação de cidadãos e o progresso de uma sociedade. Ela vai além do empréstimo de livros, tornando-se um espaço de acolhimento, trocas culturais e atividades diversas, adaptando-se às necessidades da comunidade. Em Suzano, as s bibliotecas públicas disponibilizam de forma gratuita à população 34.575 livros de diversos gêneros literários. Gerenciadas pela Secretaria Municipal de Cultura, as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e contam com espaços públicos destinados à leitura e aos estudos, além disso, a unidade central oferece equipamentos em braile para pessoas com baixa visão ou cegos.

O DS trouxe reportagem no domingo sobre o assunto. Para realizar o empréstimo de livros, é necessário apresentar RG e comprovante de residência de Suzano na área administrativa.

A Biblioteca Central Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, localizada no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 683 – Centro), conta com um acervo de 21.220 livros. Entre os destaques, estão 150 exemplares em braile, que vão desde obras de ficção, como Harry Potter, até títulos técnicos, como a Constituição Federal de 1988.

Além dos exemplares, o espaço possui equipamentos específicos para atender melhor esse público, como impressora e teclado em braille, computador e software de acessibilidade, com leitor de tela, voz sintetizada, conversor de texto e scanner leitor de mesa.