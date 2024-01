O trabalho de assistência social é essencial e muito importante para o setor da saúde.

Nesta semana, o DS divulgou balanço sobre as ações da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, que encerrou o ano passado com 21.036 atendimentos realizados pelas cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e 3.926 no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), totalizando 24.962 acompanhamentos em 2023. Dados do balanço divulgado pela pasta nesta semana mostram, ainda, que 2.887 pessoas foram acolhidas durante os últimos 12 meses, incluindo crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência (PCD), vítimas de violência doméstica e população em situação de rua.

Segundo levantamento da Prefeitura, entidades vinculadas à pasta também concluíram o ano com um bom número de ações, como o Centro Dia do Idoso, no bairro Cidade Boa Vista, que atendeu 59 pessoas; o Serviço de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, executado pela Associação Luz Divina, do Jardim Chácara Mea, com 68 pessoas atendidas; o Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, executado pelo Instituto Beneficente Viva a Vida (IBVV), do Jardim São José, que assistiu 64 suzanenses; o Serviço de Acolhimento de Idosos, realizado pela Casa São Vicente de Paulo, do Parque Maria Helena, por meio do projeto “Viva Mais”, com 28 atendidos; e também o acolhimento de idosos realizado pela Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), na Vila Urupês, com o Projeto “Recanto do Girassol”, com 21 atendidos.

Ainda ocorreram serviços de acolhimento de deficientes sem suporte familiar, também executado pela Aadvis por meio da Residência Inclusiva e o projeto “Novo Olhar”, na Vila Figueira, com 16 pessoas assistidas.

Para as comunidades vulneráveis e marginalizadas, a assistência social é mais do que um apoio, é um recurso de sobrevivência e uma oportunidade para a ascensão social.

Daí a importância desse trabalho. Por meio de programas de assistência direcionados, ela oferece suporte a indivíduos e famílias que vivem em situação de pobreza, exclusão ou marginalização.

Isso vai desde garantir que as necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde, sejam atendidas, até fornecer acesso à educação, capacitação profissional e oportunidades de emprego. Ela atua como um escudo, protegendo essas comunidades contra os efeitos devastadores da pobreza e da exclusão social.