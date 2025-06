Dois importantes assuntos de saúde foram discutidos nesta semana em Suzano.

A Secretaria de Saúde organiza atividades especiais nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) ao longo deste mês para conscientizar a população sobre diabetes e violência contra os idosos, em função das datas alusivas a esses dois temas: em 26 de junho é o Dia Nacional do Diabetes no Brasil, e 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa.

Uma iniciativa muito importante para conscientizar e trazer informação aos moradores da cidade.

Os endereços completos dos postos podem ser visualizados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

As ações voltadas aos esclarecimentos sobre o diabetes começaram na última segunda-feira (09/06) nas USFs Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista; Jardim Europa; e Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis (09/06). Nesta semana, ainda contemplarão os moradores que estarão na USF Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda, na quinta-feira (12/06), às 13 horas.

Na próxima semana, na quarta-feira (18/06), às 9 horas, a mesma ação acontece na USF Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, e, na sexta-feira (20/06), às 9 horas, nas USFs Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê, e Eduardo Nakamura, no Miguel Badra.

As informações sobre o diabetes pretendem promover a conscientização sobre a doença, seus fatores de risco e a necessidade de prevenção. O foco serão os esclarecimentos quanto aos sintomas, tratamento e complicações.

Segundo a Secretaria de Saúde, em relação às atividades relacionadas ao combate à violência contra idosos, vale ressaltar que a programação também começou na última segunda-feira (09/06), no Jardim Revista, e seguem nesta semana com ações na sexta-feira (13/06), no Jardim Suzanópolis, às 8h30; na USF Eduardo Nakamura, às 9 horas; e no Jardim Europa, às 13h30.

As atividades pretendem trazer uma reflexão sobre as diferentes formas de violência contra os idosos, que incluem a negligência quando os responsáveis pelo idoso deixam de oferecer cuidados básicos como higiene, saúde, medicamentos e proteção contra frio ou calor.