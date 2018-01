Ataques de hackers

No ano passado, a empresa russa de segurança cibernética Kaspersky estimou em mais de 45 mil o número de ataques cometidos por hackers usando vírus do tipo ransomware, que afetou infraestruturas de informática em 74 países.

Nesse caso o ataque foi mundial e mostrou que ainda existe vulnerabilidade de páginas, principalmente de órgãos públicos.

Ontem, o alvo foi a Prefeitura de Suzano. O DS traz reportagem mostrando que o site da administração suzanense sofreu ataque. O problema foi detectado no início da manhã. A invasão não violou nenhum dado oficial. O alvo dos cyber criminosos foi a empresa que hospeda o portal da administração suzanense, além de outros sites oficiais no País, segundo informou a assessoria de imprensa do Executivo suzanense.

Desde às 8 horas, o suzanense que tentou entrar no site viu uma mensagem de erro, ou indicando que o mesmo estava fora do ar. O problema se estendeu. Por volta das 21 horas, o DS tentou novamente ter acesso ao portal da Prefeitura, mas sem êxito.

Segundo a assessoria de imprensa, a empresa que hospeda o site da Prefeitura de Suzano garantiu não ter ocorrido nenhuma violação aos dados oficiais. E que tomará as devidas providências para por o portal no ar. Além disso, um Boletim de Ocorrência (B.O.) deverá ser registrado.

Só para se ter uma ideia, o relatório anual Norton Cyber Security Insights de 2016 divulgou um balanço onde foi apontado que cerca de 42,4 milhões de pessoas foram afetadas por algum tipo de ação hacker no Brasil, o número nos coloca em quarta posição no ranking dos países mais impactados. O estudo também calcula que houve prejuízo de US$ 10,3 bilhões por conta dessas infrações, o que equivale a R$ 32,1 bilhões.

Embora cada vez esteja mais democratizada a ideia de que é necessário ter cuidado com o mundo digital, as pessoas continuam desatentas aos perigos hacker nos meios digitais. Com isso, resulta-se em um ambiente vulnerável a diferentes tipos de crime.

Um ciberataque muito comum envolve o sequestro de dados em pequenas e médias empresas, onde as informações digitais destas ficam indisponíveis aos seus proprietários e exige-se um pagamento – via Bitcoin – para desbloqueio destas.

Em Suzano, embora o site da Prefeitura tenha caído, o ataque não foi exclusivamente à cidade. Isto porque a mesma empresa hospeda sites de outras prefeituras, câmaras e sites corporativos em todo o País.

O prejuízo causado recai no portal por ter ficado off-line, fato que impossibilitou ao usuário/munícipe acessar a pagina e buscar informações online.

Criar mecanismos de segurança pode ser uma saída para evitar que mais problemas como esses venham ocorrer.