O Alto Tietê deu um passo importante ontem para atendimento à criança deficiente.

Por meio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) foi assinado um contrato com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) para atendimento de pacientes da região. A reportagem que o DS publica na edição de hoje mostra que serão disponibilizadas 350 vagas na unidade de Mogi das Cruzes a partir de 1 de novembro.

É importante que o atendimento seja realizado, uma vez que a carência na região é grande.

Só para se ter uma idéia da importante do atendimento, a AACD é de 1950, fundada pelo médico especialista em Ortopedia Renato da Costa Bomfim, que, inspirado na evolução tecnológica dos centros de reabilitação no exterior, criou uma estrutura semelhante no Brasil.

É importante que seja preservado o compromisso de qualidade e excelência.

A AACD criou canais de captação de recursos, entre eles o Teleton, que objetivam garantir à Instituição autonomia e proposta de sustentabilidade.

Ontem, foi a primeira vez que a AACD firma uma parceria com essas características no Brasil e é uma iniciativa pioneira também em consórcios.

O contrato assinado pelo Condemat prevê o atendimento de pacientes das cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

Em 2009, o Senado aprovou, projeto de lei (PLS 9/02) que acrescenta artigo ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 8.069/90) para estabelecer a reserva de, no mínimo, 10% das vagas existentes em todas as creches ou entidades equivalentes e pré-escolas para crianças com deficiência, que deverão ser atendidas por profissionais habilitados.

O projeto acrescenta o artigo 54-A ao ECA, com objetivo de garantir, desde o início da vida, a inserção social das crianças com deficiência, a fim de combater o preconceito e a discriminação.

No caso do Alto Tietê, o investimento mensal do Condemat para esse contrato com a AACD será de R$ 190 mil, sendo que esse custo será rateado entre os municípios que participam da parceria, de acordo com o número de vagas disponibilizadas para cada um.

Não há dúvida que a parceria com a AACD é histórica para o Alto Tietê, pois possibilitará um grande avanço na qualidade da assistência em saúde oferecida para a população.

Desde o ano passado, o Condemat afirma que está empenhado em buscar uma alternativa para que os pacientes das cidades da Região pudessem ser atendidos na AACD de Mogi.

Foram meses de estudos e reuniões e agora temos uma parceria inédita, que vai ajudar a nossa população e certamente será um modelo a ser seguido também por outras regiões, conforme informações do Condemat.