Atendimento da Ouvidoria

As ouvidorias sãos ferramentas importantíssimas para a população de uma determinada cidade e Estado.

É, sem dúvida, a porta de acesso da população ao governo. Nela, a população solicita a prestação de serviços, registra denúncias, reclamações.

O cidadão encontra de tudo, de solicitação de serviços, tapa-buracos, poda de árvore a denúncias de irregularidades, falta de médicos, de servidores – denúncias quando há invasões de área pública, ou privada, inclusive.

Assim, as ouvidorias possibilitam aos cidadãos o direito de participar na administração pública de forma direta e indireta, especialmente no que se refere ao acesso a registros administrativos e informações sobre atos de governo; apresentação de reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral ou de denúncias do exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função pública.

São instituídas com a finalidade de viabilizar os direitos dos cidadãos de serem ouvidos e terem suas demandas pessoais e coletivas tratadas adequadamente no âmbito do órgão ou entidade a que pertencem. Sua função é intermediar as relações entre os cidadãos que as demandam e os órgãos ou entidades aos quais pertencem, promovendo a qualidade da comunicação entre eles e a formação de laços de confiança e colaboração mútua.

O DS trouxe, na edição de domingo, reportagem mostrando que a Ouvidoria de Suzano registrou 2.155 solicitações neste primeiro semestre de 2020.

Ou seja, o trabalho se mantém em operação como uma porta importante para a participação do cidadão na administração.

A reportagem lembrou que o índice reduziu em 141 pedidos, no comparativo com o primeiro semestre de 2019, quando foram contabilizados 2.296 registros.

Das solicitações realizadas neste ano, pedidos a Vigilância Sanitária estão em primeiro. Pelo menos 139 pessoas discaram para a Ouvidoria e solicitaram algo neste setor. No comparativo do ano passado, este mesmo serviço teve apenas 27 solicitações. O aumento deve-se a pandemia da Covid-19.

Limpeza de terreno é o segundo item com mais pedidos neste ano. Foram 134, enquanto no ano passado o mesmo serviço registrou 215. Por fim, o terceiro serviço com mais solicitações foi o de manutenção de via ou área pública, que caiu pela metade. São 124 até o momento, e no ano passado foram 264. Segundo a assessoria, a redução deve-se aos trabalhos de melhorias nos bairros.

São pelo menos 67 tipos diferentes de pedidos que foram realizados. O munícipe pode ligar para a Ouvidoria ou encaminhar e-mail e terá como opção fazer sugestão, elogio, solicitação, reclamação ou denúncia. A assessoria da Prefeitura explica que ao ligar, a pessoa precisa escolher qual das opções a demanda se encaixa.

É, sem dúvida, importante que o cidadão participe para garantir o seu direito de sugerir e até de reclamar de algum serviço que não vem “andando” bem.