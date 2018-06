Atendimento de saúde

O atendimento na saúde pública enfrenta diversos desafios. A grande quantidade de pessoas em filas de espera e a falta de estrutura no setor, em praticamente todo o País, são desafios.

Pioneiro, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem muito a oferecer a pacientes com diferentes condições e necessidades. Porém, é preciso driblar os obstáculos para que seja viável otimizar todo o processo.

O uso de estratégias adequadas faz a diferença nesse momento. Em Suzano, a administração vem tentando aprimorar o atendimento por meio de ações na área da Saúde.

A administração apresentou, na semana passada, números sobre atendimentos. Os quatro primeiros meses de 2018 apontam que foram realizados mais de 1,7 milhão de atendimentos nas unidades da rede municipal, entre serviços de atenção básica, de média e de alta complexidade e hospitalares.

Os dados foram apresentados durante audiência que segue às determinações da lei complementar nº 141/2002 e teve como objetivo apresentar a performance dos serviços e dos profissionais de saúde nos equipamentos públicos da rede municipal de saúde de janeiro a abril deste ano.

No total, foram realizados 1.720.125 atendimentos nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), dez Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs), Ambulatório de Especialidades, Ambulatório de Saúde Mental, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Vigilância em Saúde, Unidade Municipal de Fisioterapia, Ambulatório Municipal de Tuberculose, Pronto-Socorro Municipal (PS), Pronto Atendimento da Mulher (PAM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Laboratório Municipal, Santa Casa de Misericórdia, Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras, Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e nas unidades de Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Isso representa um aumento de 19,04% em relação ao mesmo período de 2016 e 5,9% na comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado.

Outros dados apresentados durante a audiência pública foram os 102 mil atendimentos de odontologia, 8,1 mil atendimentos de psicologia e os 21,8 mil acionamentos do Samu. Os números são importantes porque podem garantir formas de estratégias para aprimorar o atendimento público.

Mesmo com as ações já realizadas, ainda é evidente que alguns serviços podem e precisam ser melhorados para melhor atender a população.