Atendimento e Dia D

A saúde, em Suzano, reforça suas ações com iniciativas importantes para tentar garantir o atendimento aos diferentes públicos. É evidente que a demanda é grande, os equipamentos de Saúde ainda precisam ser reforçados, mas as condições melhoram à medida em que novos projetos e serviços são deixados à disposição da população.

Na segunda-feira (19), a Secretaria de Saúde de Suzano divulgou o balanço de mais uma edição do projeto “Expresso Mulher”, realizado no último sábado (17/06) na unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista.

A iniciativa garantiu 92 atendimentos especializados ao público feminino que abrangeu 36 exames de ultrassonografias transvaginais e 56 coletas de papanicolau, um dos principais meios para o rastreamento do câncer do colo de útero, que foi realizada sem a necessidade prévia de agendamento.

Especialistas afirmam que a política de atenção à mulher deve acontecer durante todas as fases de vida, independentemente da faixa etária e do grupo populacional ao qual ela pertence, estendendo-se a todos os níveis de atenção à saúde: da baixa à alta complexidade, promovendo a melhoria de vida, ampliando os meios e serviços de saúde municipais e reduzindo a mortalidade feminina.

Em Suzano, o programa de atendimento foi reforçado.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a mulher encontra acolhimento, atendimento, tratamento e encaminhamento para outros equipamentos de saúde, caso seja necessário.

Em Suzano, o atendimento foi estendido às Unidades de Saúde da Família (USFs) Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil, distrito de Palmeiras, e Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, compreendendo 71 consultas de rotina e demais solicitações relacionadas à saúde da mulher, totalizando 163 atendimentos no geral.

A vacinação também foi imortante. Ainda no sábado também foi executado o Dia D de Vacinação, que teve como objetivo introduzir ou complementar as doses de imunizantes incluídas no calendário nacional de vacinação. A ação garantiu a aplicação de 1.170 doses contra o vírus causador da gripe, o Influenza, além de 951 doses da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19), e de outras 344 doses que compõem o esquema básico de vacinação, aplicadas na ESF do Jardim Revista, e em outros cinco pontos.

A ação também foi efetuada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Tabamarajoara; Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra; e Prefeito Alberto Nunes Martins - CSII, no Centro; além das USFs da Vila Amorim e do Jardim Brasil.

As atividades de imunização casa a casa registraram, até esta segunda-feira (19/06), 4.679 residências visitadas, 2.582 doses administradas e 1.821 pessoas vacinadas em todas as regiões do município. Os bairros que receberam o serviço de busca ativa recentemente foram Jardim Imperador e Monte Cristo, durante ação promovida em 3 de junho.