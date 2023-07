Atendimento nas rodovias

O governo estadual divulgou novo levantamento sobre as ações realizadas nas principais rodovias de São Paulo.

As concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, por exemplo, realizaram mais de 420 mil atendimentos aos usuários nos 11,1 mil quilômetros de vias concedidas no primeiro semestre deste ano, número 4,2% maior que o registrado no mesmo período do ano passado (405 mil).

Fiscalizados pela Artesp, esses serviços são previstos nos contratos e incluem suporte com guinchos, socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar (ambulâncias), entre outros.

De acordo com o governo estadual, o trabalho das concessionárias é acompanhado pela Agência Reguladora por meio de vistorias em campo e por monitoramento realizado pelo Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP.

Levantamento do CCI aponta que, além dos mais de 420 mil atendimentos, as concessionárias realizaram mais 364 mil inspeções de tráfego, serviço que abrange desde a retirada de detritos na pista até o auxílio aos usuários que param no acostamento para emergências, por exemplo.

O trabalho desenvolvido pelas concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo, seja para prevenir as ocorrências quanto ao auxílio aos motoristas, é importante para garantir viagens tranquilas, confortáveis e seguras.

De acordo com o Estado, as equipes estão posicionadas em locais estratégicos para garantir agilidade ao atendimento para todos os tipos de ocorrências.

Em comparação ao primeiro semestre do ano passado, o número de atendimentos aos usuários cresceu cerca de 4,2%. De janeiro a junho de 2023, foram realizados 422.845 atendimentos como socorro mecânico, guincho, atendimento pré-hospitalar (APH), apreensão de animais e caminhão irrigadeira – utilizado para limpeza da via ou combate a focos de incêndio. No mesmo período do ano passado, o total foi de 405.481.

O atendimento aos usuários nas rodovias concedidas do Estado contam com quase 200 pontos de apoio que contemplam 65 Bases Operacionais e 131 Postos SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário). A Base Operacional possui infraestrutura para auxílio a emergências mecânicas com o veículo, além de sanitários e bebedouros. Se o motorista quiser parar para descansar ou se refrescar até seguir viagem, os postos SAU também oferecem sanitários, fraldários, bebedouros e informações sobre a rodovia.

O principal suporte aos usuários feito pelas equipes das 20 concessionárias é o socorro mecânico. No primeiro semestre deste ano, foram realizados mais de 201 mil auxílios deste tipo; seguido por mais de 179 mil atendimentos feitos por guinchos. Já no atendimento pré-hospitalar foram registradas 36 mil ocorrências; apreensão de animais 3,1 mil e acionamento de irrigadeira 2,4 mil. Para garantir uma viagem mais tranquila e segura, é importante também que o motorista adote algumas precauções antes de pegar a estrada.