Atividade Complementar da GCM

O DS trouxe, na edição desta quinta-feira (7), reportagem mostrando que a Prefeitura encaminhou minuta de lei para a instituição da Diária Especial por Atividade Complementar (Deac) aos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade. O pedido, enviado à Câmara para apreciação dos vereadores, prevê um investimento superior a R$ 500 mil para ampliar o efetivo em operação nas ruas.

Ou seja, os guardas civis municipais vão ter a autorização para atuar fora do horário de expediente normal. Uma espécie de hora extra.

O jornal trouxe a informação sobre a Deac, que é uma ferramenta amplamente utilizada por outras forças de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas com outras nomenclaturas, e consiste na remuneração de servidores que, voluntariamente, atuam em jornadas extraordinárias fora do seu horário regular de trabalho. Em Suzano, a proposta visa reforçar o patrulhamento preventivo, ampliar a presença da GCM em pontos estratégicos da cidade e aumentar a capacidade de resposta a ocorrências, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade.

A Diária Especial é uma ferramenta que permite à Guarda Civil Municipal (GCM) realizar serviços extras, fora do seu horário normal de trabalho, para reforçar a segurança em áreas específicas da cidade. Essa iniciativa visa aumentar a presença da GCM em locais de grande movimentação, áreas estratégicas e em momentos de necessidade, como em eventos ou em regiões com maior incidência de problemas.

Em Suzano, a proposta prevê que o número de diárias será definido de acordo com as demandas da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, respeitando o orçamento disponível. Inicialmente, o investimento será de R$ 552 mil para o ano de 2025, conforme aponta o projeto de lei complementar preparado pela administração municipal.

A implementação da Deac representa um avanço na valorização da Guarda Municipal e na segurança da população.