Aumento estadual de 6%

O funcionalismo estadual deve ser beneficiado com reajuste de seus salários.

Nesta semana, o governador Tarcísio de Freitas sancionou o projeto de lei que estabelece aumento salarial de 6% para o quadro geral do funcionalismo da administração direta, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado e autarquias paulistas. O projeto havia sido encaminhado pelo Governo de SP para a Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) no final do último mês e a sanção do governador foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira.

O reajuste é importante para valorização dos servidores de São Paulo. A reposição salarial contou com o trabalho conjunto das equipes com os parlamentares da Assembleia Legislativa (Alesp), que aprovaram o aumento em regime de urgência no final de junho, segundo explicou o governo estadual.

De acordo com o Estado, o reajuste, acima da inflação do último ano pelo índice do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), vai beneficiais 684,5 mil servidores em quadros ativos, aposentados e pensionistas. Este aumento contempla servidores de classes e carreiras de 17 áreas de atuação ou atribuição na administração paulista e é válido de modo retroativo desde 1 de julho.

O servidor público é um servidor do público, do povo e da sociedade. Daí a sua importância. Servir a sociedade é o compromisso maior do servidor público.

Ele pode contribuir muito para o crescimento e desenvolvimento do município, Estado e País mediante a suas ações, visando atender às solicitações do cidadão sempre que possível e que deve esforçar-se para fazê-lo, com disposição e desprendimento, profissionalismo, transparência e, principalmente, imparcialidade.

Servidor público qualificado, capacitado e dedicado é o melhor investimento que a sociedade pode fazer.

O índice de 6% também será aplicado em reajustes da Unidade Básica de Valor (UBV) de R$ 113,85 para R$ 120,68, que é base de cálculo para gratificações e vantagens pecuniárias do funcionalismo estadual, além de adicionais a servidores da Educação.

O impacto orçamentário do aumento salarial para este ano é de R$ 1,4 bilhão, valor que será coberto no orçamento estadual com resultados de superávit financeiro.